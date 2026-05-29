Учението с международно участие Strike Back 26 ще се състои на учебния полигон "Корен"

Сухопътните войски ще осъществят тактическото учение с бойни стрелби с международно участие Strike Back 26 („Ответен удар") от днес до 11 юни на учебния полигон „Корен", съобщиха от Министерството на отбраната.

Темата на учението е „Действия на усилен механизиран батальон в отбрана". Основната цел на Strike Back 26 е повишаването на способностите на щаба и формированията на 42-ри механизиран батальон от състава на Втора механизирана бригада за планиране и извършване на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат.

Участват над 1500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника. Това са сили и средства както от Втора механизирана бригада, така и от формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, представители от Военномедицинска академия, курсанти от НВУ „Васил Левски", от маневрената рота на ротационния контингент от Сухопътните войски на САЩ на учебния полигон "Ново Село", италиански формирования от състава на Многонационалната бойна група на НАТО на територията на България и формирования от въоръжените сили на Турция и на Румъния.

Денят за демонстрация на способности, по време на който ще се изпълнят динамичен и статичен показ, ще бъде на 11 юни в района на полигона „Корен".

Многонационалното учение Stone Wall 25 се състоя през ноември м.г. в районите на учебните полигони „Корен" и „Ново село".

