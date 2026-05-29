ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Атака с украински дронове отнела живота на трима р...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22937892 www.24chasa.bg

51 пожара са потушени в страната през последните 24 часа

532
Пожарна Снимка: Архив

Общо 51 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадал е един човек, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които осем – в жилищни сгради, седем – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които седем – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в готварски уреди и комини.

Извършени са 66 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации.

Регистрирани са също и две лъжливи повиквания.

Вчера, в 00:27 ч., в РДПБЗН – Варна, е получен сигнал за пожар в склад за строителни материали в гр. Вълчи дол, област Варна. Евакуирани са жена с три деца от съседна къща. При пожара е пострадал мъж на 61 г., собственик на склада, който при опит за гасене, е получил леки изгаряния. Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

Има загинал при пожара в хотел „Зенит" в курорта „Слънчев бряг", съобщи за БТА вчера ст. комисар Николай Николаев, директор на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението". Евакуирани от хотела са 121 души, каза той.

Пожарна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Милена Хаджииванова: Дай на мозъка си доказателства, не страхове (Видео)