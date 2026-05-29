51 пожара са потушени в страната през последните 24 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 51 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадал е един човек, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които осем – в жилищни сгради, седем – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 28 пожара, от които седем – в сухи треви, горска постеля и храсти, два – в готварски уреди и комини.

Извършени са 66 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации.

Регистрирани са също и две лъжливи повиквания.

Вчера, в 00:27 ч., в РДПБЗН – Варна, е получен сигнал за пожар в склад за строителни материали в гр. Вълчи дол, област Варна. Евакуирани са жена с три деца от съседна къща. При пожара е пострадал мъж на 61 г., собственик на склада, който при опит за гасене, е получил леки изгаряния. Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

Има загинал при пожара в хотел „Зенит" в курорта „Слънчев бряг", съобщи за БТА вчера ст. комисар Николай Николаев, директор на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението". Евакуирани от хотела са 121 души, каза той.