Атанас Пеканов: Хората искат действия. За МВР няма празници и делници

"Последните избори показаха, че българските граждани очакват действия. И МВР си вършат работата. Няма делници, няма празници", заяви вицепрезидентът Атанас Пеканов по Нова телевизия за разпита на кмета на Кърджали.

"През години много бе загубено по повод борбата с корупцията. Доверието, което даде Урсула фон дер Лайен, която освободи 370 милиона евро още преди да е минал закона. Комисията трябва да започне да работи в края на август. И се надявам днес ПП/ДБ да ни подкрепи", допълни той.

"При конструкцията на предната комисия бяха направени най-големите золуми. Тя бе похитена, променена бе парламентарната квота. Не случайно ни подкрепи Европа", каза още той.

"Ще достигнем средното европейско ниво от 70% от усвояване на средствата от ПВУ. До момента сме реализирани 19 от 25 неща. Общинските ВиК дружества трябва да спрат да действат и холдингът да действа. Сега търсим междинен вариант. По четвъртото плащане срокът е до идния петък. И за петото, по което не е направено нищо от 56 стъпки", каза още той.

Има си проблеми и в Европа. Като например Франция има такива за влаковете от Франция и това е било поставено пред Емануел Макрон.

Усвояването на средствата ще бъде около 80%, прогнозира Пеканов. Останалото от 1 милиард евро ще бъдат покрити от бюджета.

В момента България да не се намалява бюджета на кохезионната и регионалната политика с 12%.

В краткосрочен план няма да спре помощта за Украйна. Но премиерът правилно задава въпросът за край на този процес.