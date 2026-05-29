Благомир Коцев: Твърде късно разбрах, че строителният контрол от общината не е бил допускан в Баба Алино

Резултатите от проверката за това как се стигна до изграждането на комплекса Баба Алино край Варна на 100 дка гора трябва да са готови днес. По предварителни данни показва действия назад във времето. Това заяви пред Би Ти Ви кметът на Варна Благомир Коцев. Вчера той е представил данни на сесия на Общинския съвет на Варна, че е имало строителство на тази територия още през 2023 г.  - готови и в процес на строеж къщи. Строежът е порочно узаконен чрез три удостоверения за търпимост, заради които се появяват 21 сгради. Тези удостоверения са издавани от предишната администрация на кметство "Приморски". Има съмнения и за фалшиви документи за терени извън Баба Алино, но се отнасят за точно този район, обясни Коцев.

През юни 2024 г. правим първата проверка, а  през май 2025 г. е проверката с голяма община, когато са установени 15 незаконни постройки и са задействани процедури срещу това, които завършват през септември 2025 г., каза варненският кмет. Изготвени са актове за незаконно строителство. Следват още две проверки през март и май 2026 г., в които лично проследих процеса и бяха издадени още 8 акта за незаконно строителство, каза Коцев. Ще последват и актовете за събаряне на тези постройки, които обаче подлежат на обжалване. Там са се сменяли собствениците, което е възможно да  удължи процедурите по административен ред.

Във времето строителството на тези 101 постройки е било спирано, но това изисква достъп и присъствие на полиция, каза Коцев. Имало е действия за спиране на строежите, но не е имало съдействие от страна на държавните институции. Твърде късно разбрах , че строителния контрол от общината не е бил допускан на територията на Баба Алино, която е 100 дка, добави кметът на Варна. Сега проверяваме търсили ли са съдействието на общинската полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

