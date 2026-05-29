Иван Костов: Андрей Гюров е моят кандидат-президент от демократичната общност

Андрей Гюров е моят кандидат за президент на демократичната общност.

Това каза бившият премиер Иван Костов пред БНТ по повод предстоящите президентски избори. Според него Гюров се е справил много добре като служебен премиер.

Костов допълни, че демократичната общност не зависи много от разделите на политическите си представители, защото тази общност са хората, които излизат на улицата.

"Тези хора са авангардът на нашето общество", каза още Костов.

Според него руската опасност не е реална и никой не може да обърне курса на страната. Защото ние сме много интегрирани в ЕС и НАТО и това не трябва да е проблем на предстоящите президентски избори. Костов смята, че трябва да се намери послание към младите хора и каза, че желае успех на новото правителство.

"Всяка голяма реформа не се прощава. Но след 25 години гражданите започват да ти се усмихват и да разбират".

Това каза още Костов. Така той коментира своята дейност като премиер в контекста на това, че днес Румен Радев и "Прогресивна България" също имат самостоятелно мнозинство и от тях се очакват тежки реформи.

"Реформи отдавна не е имало. Обществото е изморено от постоянния политически шум скандали, нерешени проблеми, нарастващо неравенство. Хората дадоха цялата тази подкрепа. Да се тръгне срещу проблемите честно, искрено, решително. Независимо от последиците, те могат да бъдат лоши за тези, които ще направят реформите", препоръча Костов.

Според него политикът трябва да жертва собственото си бъдеще, за да реши обществените проблеми.

"Всяка голяма реформа не се прощава. Ако направиш реформите - не можеш да останеш дълго на власт. Но след 25 години много хора започват да ти се усмихват. Виждам какво е отношението на хората. След 25 години започват да разбират, смелостта и решителността се оценяват, смиреността, това че можеш да простиш. За това се иска себеотрицание. Говоря за себе си", допълни Костов.

Костов изтъкна, че България не успява да убеди гражданите си, че институциите дават справедливост.

"Смяната на модела не е търсене на реванш. Корупцията е ендемична, има брокери на влияние. Ако новите управляващи не дадат справедливост - следва крах. Мандатът е точно това - точно този модел да се разгради. Той е уязвим, може да бъде разграден, стига да не бъде заменен от нови брокери за влияние, кадрови смени, пожарни действия", коментира Костов.

Според него съдебната власт не може да се самоспаси, защото е тежко уязвена. Някои от институциите могат да бъда оздравени със силата на политическо действие. Огромен е капиталът, който имат сегашните управляващи, голямо обществено доверие да се смени този модел.

"Сарафов е много лесен и лек противник. Отиде си като перо от птица. Когато подухна вятъра на промянта го отнесе. Той не е същината на проблема", каза още Костов.

И допълни, че ако прокуратурата влезе в изпълнителната власт ще бъде под обществен и политически контрол.

За пореден път Костов заяви, че трябва да се върнем към финансовата дисциплина. Според нето сега гражданското общество е много по-силно, отколкото е било през 90-те години на XX в., когато той бе в активната политика.