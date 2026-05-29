Депутатите не замразиха заплатите си въпреки обещанията

Депутатите гласуваха автоматичното увеличение на възнаграждението им на всеки три месеца да остане. Това се случи по време на обсъждането и гласуването на промените в правилника за работа на парламента и по-конкретно - финансовите правила, които засягат заплатите. Гласуването мина почти единодушно - 143 гласа "за", 1 "против" и без "въздържал се".

Съгласно чл. 5 от финансовите правила, народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. Тук не влизат допълнителните възнаграждения за участия в комисии и пр.

През изминалите дни от управляващите от "Прогресивна България" се чуха мнения, че заради лошото състояние на държавните финанси, увеличението за депутатските възнаграждения трябва да отпадне. Вчера пред Би Ти Ви депутатът Стефан Белчев каза, че се обсъжда финасовите правила в правилника на НС да бъдат променени и заплатите вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата. "Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро", обясни Белчев. Той уточни, че заплатите ще могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет.

Заплатите на министрите и на премиера са обвързани с депутатските. Възнагражденията на министрите се формират като над депутатската заплата се дават още 30 процента, а на премиерската е с 55 на сто над тази на народните представители. Ако депутатите държат на идеята да замразят основното си месечно възнаграждение, те все още могат да направят това, но през Закона за държавния бюджет, съобщава "Сега".

"24 часа" пое инициатива, която призовава народните представители да замразят заплатите си и да се откажат от автоматичното им увеличаване, особено в периоди на икономически предизвикателства, висока инфлация или политическа нестабилност. Целта на кампанията е да стимулира българските държавници да проявят морал и да дадат личен пример.

На 18 май финансовият министър Гълъб Донев обяви на брифинг, че се спира автоматичното вдигане на заплатите за всички изборни длъжности, за съдебната система, силовите структури, висшите училища.

"Ще предложим на депутатите да се откажат от обвързването на своите заплати със средната", съобщи още министърът.