46% от джен зи работят на втори договор, но често без осигуровки

Политиките за младите хора, икономическият растеж, конкурентоспособността и предприемачеството са темите, които обсъждат днес представителите на три Икономически и социални съвета (ИСС) - на България, Португалия и Испания, както и хора от законодателната и изпълнителната власт, работодателски организации, синдикати, академичната общност и гражданския сектор. На дискусия в парламента днес те разговарят за добрите практики по теми, които са общи за държавите членки на Европейския съюз, както и по въпроси, свързани със социалния диалог и участието на организираното гражданско общество във формирането на публични политики.

При откриването на дискусията министър Ефремова отбеляза, че сме в навечерието на 1 юни - Празника на децата. Няма как да откъсваме темата за пазар на труда от образователните системи, а и от неформалното учене, подчерта тя.

Ефремова отбеляза пред международните гости, че се намират се в сърцето на столицата ни - сградата на парламента буквално е в центъра на града, а наоколо ще видят и прекрасните културни и исторически забележителности на София, един от най-старите градове на Балканите.

Министърът поздрави ИСС за усилията по организирането на подобно събитие, съчетаващо както институциите и социалните партньор, така и гражданското общество. "Едно правителство, ако не вземе под внимание това, което вие имате да му кажете, няма как политиките да са успешни. Важно е политиките да са включващи, затова трябва да ви чуваме", каза тя. И изрази задоволство, че срещата дава възможност за обмяна на практики и идеи за по-нататъшно взаимодействие.

Домакинът на събитието, председателката на българският ИСС Зорница Русинова подчерта, че акцент на разговорът ще са политиките, които ще подобрят икономическото и социално положение на хората.

Ръководителят на мисията на ЕК у нас Йорданка Чобанова акцентира на международния диалог и партньорството. "ЕС е изправен пред поредица предизвикателства, много от които са взаимно свързани - от различните икономически трансформации, свързани с изкуствения интелект, с демографията, с недостига на работна сила, дигитализацията, зеления преход, укрепването на социалната устойчивост. Много са темите, които изискват подготовка на пазара на труда, както и обмен на добри идеи и практики, и европейско партньорство, което се основава на доверие и активни дискусии", отбеляза тя. Чобанова добави, че икономическият растеж трябва да върви ръка за ръка и със соц справедливост. Според нея младите хора искат не само да са консуматори на политиките, а и да ги създават. Ние трябва да насърчаваме тяхната реализация и техния предприемчив, иновативен дух, каза тя.

В Португалия политиките на труда са в 3 основни насоки - сегметнацията на пазара на труда, да се повишат заплатите и да се инвестира в квалификация. Правят се и опити за регистрация нови форми на дигитален труд, имат и програми за прекравилификация, свързани със Зеления преход, посочи председателят на португалския ИСС Луис Паис Антунеш. За първото тримесечие на 2026 г. португалският статистически институт е отчел спад на безработицата, има и около 100 хил. новоназначени повече от предходната година. И в Португалия обаче младите са силно уязвими и са с по-ниски заплати. 4 пъти повече са безработните млади хора в сравнение с възрастните, каза Антунеш.

И в Португалия има миграция на квалифицирани кадри, а през последните 10 г. около 100 хил. млади португалци са напуснали за да работя в чужбина. В същото време близо 70% от селскотопанските работници в Португалия са емигранти.

Опитваме се да решаваме нови проблеми със стари правила и така ще се провалим, предупреди той, визирайки по-разчупените трудови навици и мобилността на младежите.

Хосе Игнасио Кастильо, член на ИСС на Испания и представител на UGT (Общ съюз на работниците) отбеляза, че един от основните проблеми в страната му е свързан с безработицата. Той обаче подчерта, че трябва да приемаме данните с известна резерва - ако безработицата е толкова висока, как 8 млн. мигранти годишно намират работа в Испания?

Кастильо напомни пирамидалната структура за възприемане на трудовия пазар, в основата на която са най-слабо квалифицирания, а на върха - най-добре образованите и подготвените. "При нас (в Испания - б.р.) в базата имаме един от най-големтие проценти на младежи с университетска подготовка, които са на това ниско ниво, а в същото време има твърде малко търсене на хора със средна подготовка. Това е дисбаланс, на който трябва да се обърне повече внимание. Другият дисбаланс е голямото търсене в областта на турстическите услуги и по-ниско търсене в индустрията. Затова смятаме, че както професионалното, така и университетско образование трябва да се приближава до практиката и затова отдаваме изключително значение на дуалното образувание", подчерта Кастильо.

Хавиер Ферер Дуфол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания, посочи, че в родното му селище някога е имало 250 рибарски кораба, сега били само 50. Според него бюрокрацията е довела до напускане на сектора, същото било и в селското стопанство. "Съгласно последните данни риболовът в нашите страни осигурява само 20% от това, което се консумира в Европа. Младите срещат много трудности в предприемачеството и когато се създават правила, трябва да се има предвид и спада на някои видове дейности. Тряжва набор от мерки, чрез които да се преодолее този недостатък", отбеляза той.

"Има структурен парадокс, особено по отношение на младите - има огромен недостиг на пазара на труда, в същото време има 13,8% млади които нито учат, нито работят. България заема второ място в ЕС след румънците, след нас е Гърция, средно за ЕС е около 11%", посочи доц. Любослав Костов от КНСБ.

Той отбеляза, че днешният младеж е доста дигитално грамотен и мобилен, и ако му пред стартова заплата близо до минималната, той "ще си стегне куфарите и ще емигрира".

"120-130 хил. млади българи нито учат нито работят. Това е голям проблем за българския пазар на труда",, алармира синдикалистът. И подчерта, че минималната работна заплата трябва да отразява реалната цена на живот, която произтича от потреблението на хората.

30% от актуалната работна сила е в поколение Z, не вярно, че не искат да работят, дори работят на няколко места, каза той. Костов се позова и на изследване, според преведено в няколко страни, включително и в България, според което 46% от джен зи работят на втори граждански или трудов договор, за да свържат двата края. Често обаче го правели извън осигурителната система и затова нямат защита при болести, злополуки и др. Любослав Костов настоя, че младите трябва да разберат, че осигуряването върху реалния доход е гаранция за тяхното бъдеще и достойна пенсия.