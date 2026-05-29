ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирчев: Радев и "Прогресивна България" дойдоха с я...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22938184 www.24chasa.bg

46% от джен зи работят на втори договор, но често без осигуровки

Павлета Давидова

[email protected]

1204
Дискусията бе открита от социалния министър Наталия Ефремова Снимка: Павлета Давидова
  • Влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда и как това се отразява на младите хора е важна тема за дебат, каза социалният министър Наталия Ефремова
  • Има структурен парадокс, особено по отношение на младите - има огромен недостиг на пазара на труда, в същото време има 13,8% млади които нито учат, нито работят, отбеляза Любослав Костов

Има една изключително важна тема - за влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда и как това се отразява на младите хора.

Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на дискусия в парламента, посветена на предизвикателствата пред трудовия пазар.

Политиките за младите хора, икономическият растеж, конкурентоспособността и предприемачеството са темите, които обсъждат днес представителите на три Икономически и социални съвета (ИСС) - на България, Португалия и Испания, както и хора от законодателната и изпълнителната власт, работодателски организации, синдикати, академичната общност и гражданския сектор. На дискусия в парламента днес те разговарят за добрите практики по теми, които са общи за държавите членки на Европейския съюз, както и по въпроси, свързани със социалния диалог и участието на организираното гражданско общество във формирането на публични политики.

При откриването на дискусията министър Ефремова отбеляза, че сме в навечерието на 1 юни - Празника на децата. Няма как да откъсваме темата за пазар на труда от образователните системи, а и от неформалното учене, подчерта тя. 

Ефремова отбеляза пред международните гости, че се намират се в сърцето на столицата ни - сградата на парламента буквално е в центъра на града, а наоколо ще видят и прекрасните културни и исторически забележителности на София, един от най-старите градове на Балканите.

Министърът поздрави ИСС за усилията по организирането на подобно събитие, съчетаващо както институциите и социалните партньор, така и гражданското общество. "Едно правителство, ако не вземе под внимание това, което вие имате да му кажете, няма как политиките да са успешни. Важно е политиките да са включващи, затова трябва да ви чуваме", каза тя. И изрази задоволство, че срещата дава възможност за обмяна на практики и идеи за по-нататъшно взаимодействие.

Домакинът на събитието, председателката на българският ИСС Зорница Русинова подчерта, че акцент на разговорът ще са политиките, които ще подобрят икономическото и социално положение на хората.

Ръководителят на мисията на ЕК у нас Йорданка Чобанова акцентира на международния диалог и партньорството. "ЕС е изправен пред поредица предизвикателства, много от които са взаимно свързани - от различните икономически трансформации, свързани с изкуствения интелект, с демографията, с недостига на работна сила, дигитализацията, зеления преход, укрепването на социалната устойчивост. Много са темите, които изискват подготовка на пазара на труда, както и обмен на добри идеи и практики, и европейско партньорство, което се основава на доверие и активни дискусии", отбеляза тя. Чобанова добави, че икономическият растеж трябва да върви ръка за ръка и със соц справедливост. Според нея младите хора искат не само да са консуматори на политиките, а и да ги създават. Ние трябва да насърчаваме тяхната реализация и техния предприемчив, иновативен дух, каза тя.

В Португалия политиките на труда са в 3 основни насоки - сегметнацията на пазара на труда, да се повишат заплатите и да се инвестира в квалификация. Правят се и опити за регистрация нови форми на дигитален труд, имат и програми за прекравилификация, свързани със Зеления преход, посочи председателят на португалския ИСС Луис Паис Антунеш. За първото тримесечие на 2026 г. португалският статистически институт е отчел спад на безработицата, има и около 100 хил. новоназначени повече от предходната година. И в Португалия обаче младите са силно уязвими и са с по-ниски заплати. 4 пъти повече са безработните млади хора в сравнение с възрастните, каза Антунеш. 

И в Португалия има миграция на квалифицирани кадри, а през последните 10 г. около 100 хил. млади португалци са напуснали за да работя в чужбина. В същото време близо 70% от селскотопанските работници в Португалия са емигранти. 

Опитваме се да решаваме нови проблеми със стари правила и така ще се провалим, предупреди той, визирайки по-разчупените трудови навици и мобилността на младежите.

Хосе Игнасио Кастильо, член на ИСС на Испания и представител на UGT (Общ съюз на работниците) отбеляза, че един от основните проблеми в страната му е свързан с безработицата.  Той обаче подчерта, че трябва  да приемаме данните с известна резерва - ако безработицата е толкова висока, как 8 млн. мигранти годишно намират работа в Испания?

Кастильо напомни пирамидалната структура за възприемане на трудовия пазар, в основата на която са най-слабо квалифицирания, а на върха - най-добре образованите и подготвените. "При нас (в Испания - б.р.) в базата имаме един от най-големтие проценти на младежи с университетска подготовка, които са на това ниско ниво, а в същото време има твърде малко търсене на хора със средна подготовка. Това е дисбаланс, на който трябва да се обърне повече внимание. Другият дисбаланс е голямото търсене в областта на турстическите услуги и по-ниско търсене в индустрията. Затова смятаме, че както професионалното, така и университетско образование трябва да се приближава до практиката и затова отдаваме изключително значение на дуалното образувание", подчерта Кастильо.

Хавиер Ферер Дуфол, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на Испания, посочи, че в родното му селище някога е имало 250 рибарски кораба, сега били само 50. Според него бюрокрацията е довела до напускане на сектора, същото било и в селското стопанство. "Съгласно последните данни риболовът в нашите страни осигурява само 20% от това, което се консумира в Европа. Младите срещат много трудности в предприемачеството и когато се създават правила, трябва да се има предвид и спада на някои видове дейности. Тряжва набор от мерки, чрез които да се преодолее този недостатък", отбеляза той.

"Има структурен парадокс, особено по отношение на младите - има огромен недостиг на пазара на труда, в същото време има 13,8% млади които нито учат, нито работят. България заема второ място в ЕС след румънците, след нас е Гърция, средно за ЕС е около 11%", посочи доц. Любослав Костов от КНСБ.

Той отбеляза, че днешният младеж е доста дигитално грамотен и мобилен, и ако му пред стартова заплата близо до минималната, той "ще си стегне куфарите и ще емигрира".

"120-130 хил. млади българи нито учат нито работят. Това е голям проблем за българския пазар на труда",, алармира синдикалистът. И подчерта, че минималната работна заплата трябва да отразява реалната цена на живот, която произтича от потреблението на хората.

30% от актуалната работна сила е в поколение Z, не вярно, че не искат да работят, дори работят на няколко места, каза той. Костов се позова и на изследване, според преведено в няколко страни, включително и в България, според което 46% от джен зи работят на втори граждански или трудов договор, за да свържат двата края. Често обаче го правели извън осигурителната система и затова нямат защита при болести, злополуки и др. Любослав Костов настоя, че младите трябва да разберат, че осигуряването върху реалния доход е гаранция за тяхното бъдеще и достойна пенсия.

Дискусията бе открита от социалния министър Наталия Ефремова
Дискусията бе открита от социалния министър Наталия Ефремова
Дискусията бе открита от социалния министър Наталия Ефремова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание