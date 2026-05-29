Костадинов: Радев мълчи за военната помощ за Украйна, продължава политиките на ГЕРБ, ДПС и ИТН

Ако държавата няма пари да плаща пенсиите на повече от 2 млн. пенсионери, но ще увеличава парите за военните разходи, и очевидно, след като Радев мълчи по темата "Украйна", ще продължим да изпращаме оръжия, техника и пари, нашата държава на практика ще продължи всички политики на досегашното управление на ГЕРБ, ДПС и ИТН.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, след като вчера премиерът Румен Радев се срещна с шефа на НАТО Марк Рюте.

"За съжаление политиката на България за Украйна няма да се промени. Вчера на срещата си с Рюте, Радев декларира, че ще съдейства за увеличаване на военните разходи на България до 5% (миналата година страните от НАТО приеха до 2032 г. БВП за отбрана да стигне 5% - б.р.), което е доста странно на фона на изказванията на неговия финансов министър, че ще се налага да се теглят заеми за плащането на пенсиите", каза още Костадинов.

Той коментира и срещата на унгарския премиер Петер Мадяр с Рюте, която бе след тази с Радев.

"На срещата Мадяр ясно и категорично заяви, че Унгария спира всякаква военна помощ за Украйна. Няма пари, няма техника, няма въоръжение. Никаква помощ - ясно и категорично каза, че прекратява досегашната политика. Това е много интересно, защото досега Унгария подкрепяше, макар и с по-малко доверие, Украйна, въпреки официалния наратив за досегашния премиер Виктор Орбан, като човек близък до Русия. Час и половина преди това Румен Радев не каза нищо подобно на фона на официалния наратив за него и позициите му и как България може да промени своята политика за Украйна", каза Костадинов.

"Много пъти сме говорили, че на подмяната в българската политика трябва да й се сложи край, защото отчуждението на българските избиратели от държавните институции се дължи на това, че постоянно за лъгани. Вчера Урсула фон дер Лайен отбеляза, че България продължава по същия начин, няма никакво отклоняване. Даже напротив – нашата държава ще се включи активно в механизма SAFE, с който ще се подпомага Украйна", каза още лидерът на най-малката парламентарна група в НС.