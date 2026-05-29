Общината ще има 5 г. да отчужди частните имоти в Борисовата градина

Опасения от ново строителство, високи нива на шум, липса на екологична оценка - тези притеснения изразиха софиянци по време на общественото обсъждане на подробния устройствен план на най-големия парк

След приемането на подробния устройствен план (ПУП) на Борисовата градина Столичната община ще има 5 г., за да отчужди принудително частните имоти в парка. Сред тях са къпалнята "Мария Луиза" и Летният театър, които от години стоят заключени. Освен принудително отчуждаване, се работи и по стартиране на съдебни процедури за някои от частните имоти заради съмнения за начина, по който те са придобити в миналото. Това съобщи зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев по време на първото обществено обсъждане на проекта за ПУП на Борисовата градина, което се проведе в четвъртък вечерта.

Преди него общината направи специален сайт, на който е представен проекта за ПУП, издаде брошури и подреди изложба в парка.

"Без ПУП едно нещо може да бъде всичко. Затова, за да запазим Борисовата градина като парк е необходимо да има ПУП. Освен установяване на предназначението, той гарантира опазване на парка, защита на зелените площи и на историческите обекти. Всяка намеса в резерватната част трябва да се съгласува с Министерството на културата", обясни арх. Георгиев. арх. Любо Георгиев Снимка: Румяна Тонeва

Проектът за ПУП предвижда възстановяване на емблематични места като езерото "Арина" и малката бирария по средата, стадион "Юнак", водния канал.

Арх. Георгиев увери, че ПУП е инструментът, който окончателно прекратява възможността за някакви своеволия в територията на парка. Той категорично не допуска намаляване на парковата територия или промяна на предназначението на обекти в него като например къпалнята "Мария Луиза", колодрума и др.

Забранява се ново строителство извън заложеното в плана - два подземни паркинга - един на мястото на автокъща "Капитолия" и на бившата гара Пионер. Върху подземния паркинг на гара "Пионер" ще се изградят спортни площадки, а терена на "Капитолия" ще се озелени и присъедини към парка, като за изграждането му няма да се премахва растителност. Той ще е на 2 нива за около 200 коли. Предвиждат се тоалетни и сгради за поддръжка с минимални размери. Ограничава се автомобилният достъп, запазва се историческата алейна мрежа, а премахването на дървета се забранява, ако няма експертна оценка. В парка се забранява и рекламата, с изключение на спортните обекти.

Всички заведения около езерото "Ариана" ще се премахнат. Там се предвижда само възстановяване на малката бирария на острова, която е по-малък обем от сегашния ресторант.

За къпалнята "Мария Луиза" ПУП предвижда да се възстанови оригиналната й функция на обществен открит басейн, като не се допускат разширения на съществуващите обеми. Така изглежда в момента къпалня “Мария Луиза” в Борисовата градина.

Предвижда се и премахване на складовите бази около гара "Пионер".

Планират се няколко нови пресичания за по-добър достъп до парка - над бул. "Драган Цанков" пешеходна и вело естакада, пак там нова връзка през подлез и две естакади при "Симеоновско шосе".

При националния стадион се планира премахване на паркинга, а стадион "Юнак" ще се възстанови като открита публична инфраструктура. Възстановява се и спирката на трамвая при Летния театър.

"Приемането на ПУП е предпоставка за стартиране на процедура за отчуждаване на частните имоти. Преди да има ПУП няма как да стартира този процес. Освен този инструмент предвиждаме и съдебни процедури за някои имоти, защото имаме съмнения за неправомерни действия при придобиването им", обясни арх. Георгиев и добави, че този проект се обсъжда от 13 г.

Авторът на проекта за ПУП на Борисовата градина арх. Атанас Ковачев напомни, че през 2015 г. концепцията му е била избрана с конкурс, защото "в най-голяма степен защитава публичният характер на парка и предвижда най-малко намеси". Той разказа какви промени са настъпили в годините спрямо първоначалния проект - отпаднала е идеята за изграждане на Климатично училището, за подземен пешеходен преход от метрото към бул. "Др. Цанков", местенето на Конната база, възстановяването на алеята към Братската могила и изграждане на площадка за наблюдение от Тв кулата.

"Най-големият проблем на парка е собствеността. Затова трябва ПУП да се приеме и да се върви напред. Мечтая за времето, в което софиянци ще могат отново да аплодират концерти и представления на Летния театър и да плажуват на 6-те басейна в къпалнята "Мария Луиза". Мисля, че това време не е далеч. Единствената виза, която съм съгласувал за този период, в който тече процедурата за ПУП, е за ремонта на стадион "Българска армия", защото беше в лошо състояние. Човешкият живот е незаменим и тази реконструкция трябваше да се направи. Освен това те върнаха 30 дка към парка. Имаше много искания, например за спа центрове и други, но устояхме", разказа проф. Ковачев. И добави, че "мечтае за времето, когато ще върнем блясъка на един емблематичен парк не само за София, но и за България". Някогашният Летен театър на София също е заключен отдавна.

До 10 юни в трите районни администрации около парка - "Средец", "Лозенец" и "Изгрев", както и в Столичната община и през специалния сайт за ПУП-а ще се приемат мнения. На 17 юни ще се проведе заключителната дискусия. След това всички предложения ще се разгледат от обществения експертен съвет по устройство на територията, който може да предложи промени в проекта за ПУП. Финалната стъпка по приемането му е гласуване от СОС и обявяване в Държавен вестник. След това трябва да сде изработи план за отчуждаване и да се предвиди бюджет, както и планове за паркоустройство и инвестиции.

Участващите в дискусията поискаха възстановяване на колодрума и предвиждане на места за ролкови спортове и BMX.

Моментално да се въведе регулация за влизането на автомобили в парка, без да се чака приемане на ПУП. Сега те влизат на квотен принцип, като всеки обект в парка получава право на определен брой пропуски, поиска Александър Киров, а арх. Георгиев обеща още сега да постави въпроса в общината.

На изцяло нов стадион не му попречи липсата на ПУП. Кому тогава е нужен този ПУП. За последните години общината е придобила едва 16 дка за озеленяване в "Люлин". ПУП е сламката, за която да се хванат хората с прякори и да си построят най-накрая комплексите. Дали ПУП не означава план за унищожаване на парка, попита кардиологът Любен Гуляшки.

А арх. Георгиев отговори, че това са манипулации в посока да не се прави нищо и предупреди, че именно липсата на регулации, каквито въвежда ПУП може да доведе до още безобразия в парка.

Този нов стадион беше построен с разрешение за ремонт. С приемането на ПУП подаряваме на г-н Гайтански едни огромни имоти. В къпалнята се ползва незаконен минерален сондаж. ПУП няма еко оценка и вие искате да кажете 3300 дка нямат нужда от такава, заяви Гергана Пирозова от сдружение "Да спасим Борисова градина".

Два пъти институцията, която отговаря за екологичните оценки - РИОСВ казва, че не е необходимо да се изготви такава, отвърна арх. Георгиев.

Въпрос имаше и за големината на урегулираните поземлени имоти, предвидени в проекта за ПУП. Причината те да са големи е, за да може да се достигнат възможните параметри на застрояване с наличните обекти, като така се гарантира, че няма как да се изградят нови. Представители на собствениците на някои обекти в парка обаче предупредиха, че ще обжалват проекта за ПУП.

Друг въпрос, поставен от гражданите, бе за шумовото замърсяване заради множеството сцени в парка. Те настояха да се предвидят регулации за звука на музикалните събития в парка.

Пълно е с хора, които уринират по храстите като животни. Нужни са 4 или дори 5 нови тоалетни. Задължение на един цивилизован град е да има безплатни тоалетни, а не да иска по 1 евро, каза друг участник в обсъждането, а проф. Ковачев му благодари за въпроса и разказа, че в първоначалните проекти е имало предвидени повече тоалетни, но "ни обвиняваха, че това било строителство".

Тома Белев пък предложи във всички територии в съсосбственост да отпаднат предвижданията за преместваеми обекти и вместо при "Капитолия" подземен паркинг да има около Националния стадион, където и сега се паркира.

"Парковете са за широко обществено ползване. С този ПУП не правим нищо да увеличим тази територия с 1 кв. м", добави Белев.

Този ПУП не решава проблемите, само ги фиксира. Единственото, което решавате е да отчуждите "Капитолия" чрез строителството на подземен паркинг. Останалото го фиксирате. Фиксирате незаконно построения нов стадион. Фиксирате сградите при гара "Пионер", осигурявате им паркинг в гората и улица. Фиксирате къпалнята, не я отчуждавате. Тя ще бъде затворена, докато не му дадете пари на човека, коментира Любомир Костадинов.

Общинският съветник и лидер на "Спаси София" Борис Бонев настоя да се предвиди трамвайно трасе покрай трасето на топлопровода, който да стига до "Дървеница" и да минава през бул. "Н. Габровски", а не през бул. "Симеоновско шосе" както се планира. Като жител на "Лозенец" той обясни, че кварталът не може да понесе още една сцена, защото всяка вечер се првръща в паркинг и вместо да се възстановява стадион "Юнак" трябва да стане зелена площ.

"Не можем да говорим за отчуждаване на частните обекти в парка без да дадете дори прогноза колко ще струва. Бюджетът за отчуждаване на общината сега е 11 млн. След приемане на ПУП, когато започнат да текат сроковете за отчуждаване, кой ще гарантира, че с приоритет ще са имотите тук, а не например в Южния парк?", попита Бонев.

И получи отговор от арх. Георгиев, че СОС, чийто член е Бонев, създава правилата и приема програма за отчуждаване.

Марта Георгиева, която също е общински съветник от групата на ПП-ДБ в СОС настоя да се направи отделно обсъждане за предвидените нови обекти в парка.

"В резерватната част ще има нов стадион и ресторант, нека хората да кажат има ли нужда от тях. Предвиждате тоалетна в средата на лесопарковата част, това означава канализация и електричество", обясни Георгиева.