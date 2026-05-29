Следствието и инспекцията по труда правят проверка на хотела, в който двама загинаха при пожар

Окръжната следствена служба и Инспекцията по труда ще извършат днес оглед на хотел „Зенит" в Слънчев бряг, където вчера избухна пожар, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Инспекцията по труда се включва в проверката, тъй като случаят е квалифициран като трудов инцидент. При пожара и вследствие на него загинаха двама работници.

Евакуираните 121 души са били настанени в съседен корпус на хотела, каза старши комисар Николай Николаев, директор на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението". Той каза, че около 21:30 ч. снощи е подаден втори сигнал, че на различно място, откъдето първоначално е тръгнал огънят, са започнали да горят кабели в шахта в самия хотел.

Около 17:30 ч. вчера е получен сигнал за пожар в хотела. Установено е, че са горели сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано през деня четирима служители на частна фирма са извършвали ремонтни дейности. Трима от тях са успели да напуснат през балконска врата, но четвъртият – 51-годишен мъж, е загинал.

Втората жертва на инцидента е 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работещ като служител по поддръжката на хотела. По време на пожара му прилошало в близост до мястото на инцидента. Около 22:00 ч. е подаден сигнал, че състоянието му се влошава. Откаран е с екип на Спешна помощ в болница. По късно украинецът е починал. Тялото е изпратено за аутопсия в отделение „Съдебна медицина" към Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.