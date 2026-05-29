Започва тридневен маратон от събития за Деня на детето на Гребната база в Пловдив (Програма)

Ще има спортни състезания, игри и забавления на открито

Гребната база в Пловдив се превръща в жива празнична сцена по повод предстоящия Международен ден на детето. В продължение на три дни пространството около канала ще предложи на малки и големи богата програма от спортни активности, игри, демонстрации и забавления на открито. Организаторите са подготвили разнообразни инициативи, които съчетават движение, среща с нови спортни занимания, отлично настроение, атрактивни награди и добри каузи.

30 май: Национален крос „Ден на детето"

Активностите започва на 30 май, събота, с Национален спортен празник „Ден на детето", организиран от Движение „Спорт за всички – Мама, Татко и Аз, Баба, Дядо и Внуче". В програмата са включени две дисциплини: бягане (без възрастови ограничения) и колоездене (в три възрастови групи - детска градина, 1-2 клас и 3-4 клас), като маршрутите са разположени по алеите край гребния канал.

Ще се проведе и конкурс за най-красива рисунка на тема „Спорт", отново в три възрастови групи (детска градина, 1-2 клас, 3-4 клас). Детските творби трябва да се подготвени предварително, а на състезанието да се донесат за оценяване, поясняват домакините.

Класиралите се на призовите три места ще получат медали и предметни награди, а за всички участници ще има томбола с награда - колела.

Националният спортен празник „Ден на детето" е с начало 9,30 часа.

30 и 31 май: Ден на водните спортове и регата „Черпоков"

На 30 и 31 май, събота и неделя, ще се проведе регата „Черпоков 2026".

Тази година организаторите от гребен клуб „Черпоков" за първи път обединяват съпътстващите събития от съботния 30 май в Отворен ден на водните спортове. Идеята им е родители, деца и широка публика да разгледат различни видове лодки, да се запознаят с водните спортове, да пробват различни активности на вода, да научат повече за възможностите за летни тренировки и занимания и под формата на игра и забавление да открият гребането като спорт. На гости в Пловдив са и скаути от град Сливен, които ще се включат в инициативите, активностите и обученията на място.

Началото е след 10 часа на 30 май, събота, при Хангар 8 на Гребната база. Входът е свободен.

В следобедните часове на съботния ден ще се проведат полуфиналите на традиционната регата, а на 31 май, неделя, ще са финалните надпревари.

31 май: Инициатива „Пловдив гребе отново"

С вход свободен е и инициативата „Пловдив гребе отново", която ще се проведе на 31 май, неделя, от 16,00 часа, нова база при хангарите.

Организатори на събитието са Спортен клуб по кану каяк "Тракия" и Спортно училище „Васил Левски" – Пловдив. Всеки посетител ще има възможност напълно безплатно да опита каяк, кану, да погледа демонстрации от състезатели и шампиони и да участва за награди от специалната томбола. Акцент в програмата ще бъдат зрелищните драконови лодки, до които всеки желаещ ще може да се докосне лично.

31 май: С обич за децата – в памет на бащите герои

На 31 май, неделя, от 10,30 часа в пространството зад трибуните на Гребна база ще се проведе големият благотворителен концерт „С обич за децата – в памет на бащите герои", организирано от Синдикалната федерация на служителите в МВР – Пловдив. Целта на кампанията е подпомагане на деца на загинали и починали служители от полицията и пожарната в Пловдив.

Участие ще вземат талантливи певци и танцьори от различни пловдивски школи. За публиката ще има атрактивни демонстрации на полицейска техника и работа с полицейски кучета. За финал ще се проведе томбола със страхотни награди, осигурени от компаниите, подкрепящи кампанията „С обич за децата, в памет на бащите герои". В цялата зона ще има кутии за дарения за каузата.

1 юни – Ден на детето: Детски крос

Навръх 1 юни, понеделник, от 18,30 часа Спортен клуб по планинско бягане и туризъм „Пловдив и Родопа" кани на празничен детски крос на Гребната база.

Целта на организаторите е да запалят децата по физическата активност, да създадат празнично настроение и да оставят чудесни спомени. Стартът ще е от трибуните, бяга се до моста и обратно.

Мероприятието е без състезателен характер. Накрая всички ще получат медали, защото в този ден всички са победители, а да се включат в празничния крос са поканени и родителите, подчертават домакините.

И още

От 28 до 31 май - паралелно с останалите мероприятия, в северната част на Гребния канал тече състезание по спортен риболов.

На 30 май, събота, от 18 часа в пространството пред старите трибуни ще се проведе танцов спектакъл и след това танцово ателие на открито в рамките на културния проект "One Dance City". Инициативите са с вход свободен.