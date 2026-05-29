ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радомир Чолаков: Твърдението, че КЗК може да стане...

Времето София 19° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22938363 www.24chasa.bg

Задържаха двама румънци, опитали да пробутат фалшиви бижута за златни в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

540

Полицаите в Горна Оряховица задържаха двама румънски гражданин, опитали да продадат в заложна къща бижута от неустановен към момента материал за злато. Сигнал за случая е получен вчера следобед, след като двамата чужденци влезли в заложната къща и предложили за продажба «златни бижута». След направена проверка от служителя, същият установил, че материалът, от който са изработени бижутата,не е злато. Веднага сигнализирал на тел.112.

Пристигналият на мястото полицейски екип е задържал двамата чужденци за срок до 24 часа по ЗМВР. Установено е, че един от тях се издирва от германските власти, съобщи ОДМВР - Велико Търново. По случая е започнато досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание