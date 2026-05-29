Шофьор без книжка избяга от проверка и се скри в имот в Павликени

Бързо производство за неизпълнение на полицейско разпореждане е започнато в Павликени срещу 42-годишен местен жител. В четвъртък около 21,30 ч. в хода на специализирана полицейска операция в града полицейски екип е предприел проверка на лек автомобил. Щом забелязал униформените, водачът ускорил движението си и не се подчинил на подадения светлинен и звуков сигнал. Изключил светлините на автомобила си, отбил на тротоар, при легитимиране на униформените и предприемане на проверка той заявил, че не притежава свидетелство за управление на автомобил и влязъл в близък имот, въпреки разпореждането да остане на място.

В последствие е установена самоличността му – 42-годишен местен жител, съобщи ОДМВР - Велико Търново.