ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Космическият кораб „Шънджоу-22“ успешно се от...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22938465 www.24chasa.bg

Пипнаха 28-годишна дилърка на дрога в момент на наркосделка в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

824

Служители на полицейското управление в Горна Оряховица задържаха 28-годишна от с. Ресен в момент на продажба на наркотични вещества. Вчера следобед в хода на специализирана полицейска операция за противодействие държането и разпространението на наркотични вещества в района на бензиностанция в железничарския град е извършена проверка на две жени, в момента на продажба на наркотични вещества, съобщи полицията. Иззети са около 0,5 грама бяло кристалообразно вещество, реагиращо на амфетамин и около 2 грама растителна маса, реагираща при полеви наркотест на канабис. Установени са и други клиенти на 28-годишната. 

Тя е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание