Пипнаха 28-годишна дилърка на дрога в момент на наркосделка в Горна Оряховица

Служители на полицейското управление в Горна Оряховица задържаха 28-годишна от с. Ресен в момент на продажба на наркотични вещества. Вчера следобед в хода на специализирана полицейска операция за противодействие държането и разпространението на наркотични вещества в района на бензиностанция в железничарския град е извършена проверка на две жени, в момента на продажба на наркотични вещества, съобщи полицията. Иззети са около 0,5 грама бяло кристалообразно вещество, реагиращо на амфетамин и около 2 грама растителна маса, реагираща при полеви наркотест на канабис. Установени са и други клиенти на 28-годишната.

Тя е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.