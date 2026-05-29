Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири досъдебни производства се водят към настоящия момент по случая с незаконно строителство в местността Баба Алино - едно в Окръжна прокуратура–Варна и три в Районната прокуратура, съобщават от пресцентъра на съдебната институция. Те са за бездействие на чиновници, фалшиви документи, неверни декларации и незаконна сеч.

Окръжна прокуратура-Варна разследва евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага.

Разследването е образувано във връзка с материали, изпратени от Районна прокуратура-Варна.

На 11 март 2026 г., по повод постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите - Варна, съдържащ доклади и констативни протоколи относно изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри, а за друга част липсват строителни книжа, на органите на ОД на МВР-Варна е възложено извършването на проверка.

Материалите от извършената проверка са постъпили в Районна прокуратура-Варна на 27 май 2026 г.

След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура-Варна.

Наред с това Районна прокуратура-Варна наблюдава и три досъдебни производства.

На 13 май 2026 г., с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за това, че в периода от 26.01.2026 г. до 04.02.2026 г. във Варна, пред служба „Геодезия, картография и кадастър" (СКГГ) и пред община Варна, дирекция МДТ, в условията на продължавано престъпление съзнателно са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски" при община Варна.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция".

Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР-Варна.

Незабавно са уведомени Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, СГКК, Агенцията по вписванията, Община Варна – дирекция МДТ, както и НАП – Варна, при осъществяване на функциите си да имат предвид, че документите са неистински, с оглед предотвратяване настъпването на щети за гражданите.

На 24.01.2025 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 г. във Варна, в условията на продължавано престъпление, са потвърждавани неистини в писмени декларации относно обстоятелството, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31.03.2001 г., като тези декларации са подавани пред орган.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали по компетентност от Окръжна прокуратура-Варна след извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция".

Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР - Варна и към настоящия момент не е приключило.

На 4 декември 2024 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за това, че в периода от 22.07.2024 г. до 25.07.2024 г. в местност Баба Алино, без редовно писмено позволително са отсечени от горския фонд 41 дървета – 5 броя от дървесен вид „Ясен", 4 броя „Топола", 4 броя „Габър", 17 броя „Келяв габър", 9 броя „Клен" и 2 броя „Цер".

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция".

Разследването продължава.

Апелативна прокуратура–Варна обръща внимание, че образуваните във връзка със случая на установено строителство в местност Баба Алино досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от НПК.