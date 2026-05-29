Югозападното държавно предприятие е в дълг за над 15 млн. евро

Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) се намира в тежко финансово състояние, като към 30 април общите задължения на предприятието са в размер на над 15,8 млн. евро, съобщиха от дружеството.

Сред причините за отрицателните финансови резултати, посочени в съобщението, са намалени приходи от реализация на дървесина, несъбрани вземания по сключени договори, непогасени банкови кредити и несъобразено с икономическото състояние и липсата на достатъчно средства увеличение на заплатите през миналата година, поради което седем териториални стопанства са с частично или пълно неизплащане на възнаграждения за последния месец.

Ръководството на ЮЗДП ще положи всички усилия за укрепване на финансовото състояние, като вече е в ход изготвянето на анализ за управлението на всяко териториално поделение, посочват още от предприятието. От там допълват, че ще бъде направен анализ и на сключените договори за възлагането на услуги, като неизгодните ще бъдат прекратявани. Сезирани са компетентните органи и се очакват резултатите от предстоящите проверки, посочват още от ЮЗДП.

В средата на май беше назначен нов директор на предприятието. Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски поста зае инж. Благой Милев. От дружеството съобщиха, че инж. Милев има опит като ръководител на ЮЗДП, чийто директор е бил през 2023 г., след което и заместник-директор на предприятието.