Тодор Гичев за „Баба Алино“: През октомври 2023 г. имаше налети основи на 4-5 постройки

Първите проверки за незаконна сеч, свързани с незаконното строителство в „Баба Алино“, на Регионалната дирекция по горите във Варна, са след подаден сигнал на 24 октомври 2023 година. Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Тодор Гичев, директор на Регионалната дирекция по горите във Варна.

„Сигналът е подаден от едно и също лице в платформата „Защити гората“ — посочено е името Георги Георгиев. Първият сигнал е подаден в 7 часа сутринта, а вторият — малко по-късно, следобед“, посочи той.

„На 26 октомври отидохме на проверка, след като се организирахме и проучихме описаните ситуации. Установихме сеч на дървета, изкореняване на пънове, което на практика представлява унищожаване на дърветата. Има разлика между сеч и изкореняване. Освен това имаше струпани строителни материали и налети основи на 4–5 постройки“, посочи той.

„Съставен беше констативен протокол. След това бяха съставени актове. Имаме и снимков материал. Много хора бъркат, като смятат, че актовете са съставени от Държавното горско стопанство. Всъщност те са съставени от Регионалната дирекция по горите — това са две различни структури. Актовете не са 40, както се коментира, а 20. Те са съставени на работниците, които сме установили, че извършват сечта“, коментира Тодор Гичев.

„По наши данни засегнатата площ не е 100 декара, а 69 декара. Имотите, в които има строителство, според кадастъра и нашите карти са 69 декара. Актовете са на обща стойност около 15 000 лева и са съставени на 10 души — работниците, които сме установили на място. Те са били на територията на „Форест Клуб“, фирмата, която притежава имота, за който са издадени първите актове“, посочи той.

„Процедурите продължават. Ние констатираме нарушенията и, когато са в нашите компетенции, съставяме актове. Но разследващата дейност не е в нашите правомощия. Там много трудно установявахме хора. Често, когато отидем на проверка, няма никого. Самото изкореняване на пъновете дори не сме го видели в процес, а само последствията — изкоренени пънове, скрити в гората“, обясни Гичев.

„Още по този случай подадохме информация до район „Приморски“ и до Община Варна. Също така отговорихме и на сигнала, подаден в нашата платформа. Оттам нататък действията продължиха. Изпратили сме и три сигнала до прокуратурата. Първият е от 30 юли 2024 година, във връзка с констатирани незаконна сеч, строителство и унищожаване на горски дървета в частна горска територия“, поясни още той.

„Следващият сигнал е от март 2025 година, а последният — от 2 март тази година, където вече са описани всички установени от нас нарушения“, посочи Гичев.

По думите му опити за натиск не е имало, но е имало опити да не може да се установят нарушенията – служителите не са били допускани до определени части от територията. Въоръжени хора не са виждани

Унищожени са предимни дъбови дървета - вероятно става дума за около 200–300 пространствени кубика дървесина.