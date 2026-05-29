57-годишен се бори за живота си след катастрофа в Старозагорско

57-годишен шофьор, пострадал при катастрофа на пътя между Гълъбово и квартал "Митьо Станев", е настанен в болница в Стара Загора с опасност за живота, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 май. Пристигналите на място униформени не тествали водача за алкохол поради тежкото му здравословно състояние. По-късно му е взета кръвна проба за анализ.

Извършен е оглед и от автомобила са иззети веществени доказателства с оглед установяване самоличността на мъжа.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.