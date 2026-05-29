Полицаи спасиха изгубен възрастен мъж край язовир Цонево по време на буря

Надежда Алексиева

Пожарна Снимка: Архив

Светкавичната реакция на служители от Районното управление в Провадия и пожарникари помогна за спасяването на 72-годишен мъж от Дългопол, който се изгубил в района на язовир Цонево.

Сигналът за изчезналия възрастен човек е подаден снощи около 21 часа. Близките му съобщили, че мъжът, който живее сам, е загубил ориентация и не може да бъде открит.

Незабавно е организирана издирвателна акция с участието на полицаи от РУ – Провадия и екип на пожарната, съобщавато то пресцентъра на полицията във Варна.

Само два часа след подаването на сигнала спасителите успели да локализират мъжа в труднодостъпна местност край село Аспарухово.

Заради проливния дъжд и сложния терен униформените използвали рибарска лодка, за да достигнат до него и да го изведат на безопасно място.

На място пристигнал екип на Спешна помощ, който прегледал възрастния мъж. За щастие той бил в добро здравословно състояние въпреки преживяното.

След медицинския преглед 72-годишният мъж е предаден на близките си, като за това отново са съдействали служителите на полицията.

