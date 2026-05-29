Откриха корпус от авиационна бомба и боен арсенал в имот в село Шишковци

СНИМКА: Pixabay

Иззеха боен арсенал в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

61-годишният собственик на имота в село Шишковци е задържан. Проверките са извършени след придобита оперативна информация, че той държи в имота си взривни вещества, оръжие и боеприпаси.

Открити са корпус от авиационна бомба, две кутии с ловен барут, детониращ шнур, гилзи с проводници към тях, 181 ловни патрона, 154 халосни патрона, 146 пистолетни патрона, 83 патрона за дългоцевно оръжие, пистолет, части за направата на дългоцевно оръжие, 3 въздушни пушки и автомат.

В друга част на къщата са намерени три бойни патрона, револвер и пистолет с пълнител, 32 старинни монети, 7 старинни пушки, 2 пистолета тип револвер.

В операцията са участвали и служители на СОБТ, част от иззетите материали са им предадени. Уведомена е прокуратурата.

