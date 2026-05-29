Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции за техните номинации за състава на ЦИК

Във връзка с изтеклия мандат на членовете на Централната избирателна комисия, на основание чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс, президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състава на ЦИК. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе на 9 юни, вторник, от 11.00 часа на „Дондуков" 2 и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция.

Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК. Правилата вижте тук.

