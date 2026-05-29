В Стара Загора иззеха голямо количество фалшиви пари - 8840 евро

Ваньо Стоилов

Служители от сектор  "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР - Стара Загора и служители ТДНС - Стара Загора, на 27.05.2026 г., в  Стара Загора са задържали 47-годишен мъж. Извършена е проверка на ползвания от него товарен автомобил "Пежо", намерени и иззети са 242  банкноти с номинал 20 евро и 80  банкноти с номинал 50 евро, на обща стойност 8840 евро, всичките неистински, съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Започнато е досъдебно производство по чл.244, ал.2 във връзка с ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора. На 28.05.2026 г. на мъжа е повдигнато обвинение и с постановление на Окръжна прокуратура-Стара Загора е задържан за срок от 72 часа. Работата по случая продължава.

