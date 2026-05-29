Задържаха 26-годишен софиянец в Благоевград за опиати, открити в хотелската му стая

Мъж на 26 години от София е задържан от полицейски служители на Второ районно управление – Благоевград, които при проверка на обитавана от него хотелска стая в Благоевград открили таблетки с тегло над пет грама. След направения полеви тест, таблетките са реагирали положително на опиати, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Оттам посочиха, че за случая е уведомена Районна прокуратура – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

На 24 май загина 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско". В апартамент в блока на 23 май се събрали четирима младежи – загиналото момиче и три момчета, едното от които беше открито също паднало от апартамента и настанено за лечение с опасност за живота. Стана ясно, че и четиримата участници в събирането са употребили наркотици. Случаят предизвика силен обществен отзвук в града, а представители на различни институции се събраха на среща, на която дискутираха какви стъпки следва да се предприемат във връзка със засилване на превенцията.

След случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев настоя да се впрегне целият ресурс на областните и главните дирекции за противодействие на наркоразпространението, пише БТА.