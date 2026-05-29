От 1 до 5 юни 2026 г. Електрохолд ще участва в БАТА АГРО на летище Стара Загора – най-мащабното изложение на земеделие и агротехника в България, което ежегодно събира водещите компании и професионалисти в сектора.

По време на изложението Електрохолд Продажби ще представи решения за контрол и оптимизация на разходите за електроенергия, включително възможности за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено потребление при преференциални условия. Специално за посетителите на БАТА АГРО 2026 компанията предлага отстъпка от 2000 евро при заявен интерес за изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление. След запитване ще се извършва и безплатен дистанционен анализ на потенциала за изграждане на фотоволтаична система върху покрив на сграда.

Посетителите на щанда на Електрохолд Продажби ще могат да получат индивидуална консултация относно доставката на електроенергия на свободния пазар, съобразена със специфичните нужди на тяхната дейност, с цел по-ефективно управление на разходите и изграждане на устойчива енергийна стратегия.

В рамките на изложението ще бъдат представени и иновативни възможности за повишаване на комфорта и енергийната ефективност в ежедневието и бизнеса. Сред тях е изграждането на зарядни станции от мрежата Electrocharge на удобни и стратегически локации. На място ще бъдат изложени и атрактивни модели електрически автомобили на Dongfeng, които съчетават съвременен дизайн, модерни технологии и устойчива мобилност.

Изложението е с безплатен вход за всички посетители.

