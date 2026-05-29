Четирима са задържани във Враца за кражби от товарни автомобили

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четирима криминално проявени са задържани в Районното управление във Враца заради извършени кражби от товарни автомобили, намиращи се в района на главен път Е79, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Кражбите са извършени на 22 и 27 май. Извършителите са разкъсали защитните пломби и брезентовите покривала на два товарни автомобила с полска и украинска регистрация. Откраднати са пакети с търговски стоки – домашни потреби и дрехи. Размерът на нанесените щети е в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс, според които наказанието е до десет години лишаване от свобода. Работата по случая продължава.

През миналия месец на територията на областта са регистрирани 29 кражби, от които 12 са разкрити, а по останалите работата продължава, сочи отчетът на ОД на МВР, публикуван на сайта на институцията.

