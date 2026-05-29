Спипаха много пиян зад волана в Пловдив, жена кара след употреба на наркотици в Раковски

Тестът му с дрегер показал над 2,5 промила

Шофьори под влияние съответно на солидно количество алкохол и наркотици бяха задържани в Пловдив и Раковски, съобщиха от МВР.

Около 17,40 ч. вчера екип на Второ районно управление спрял за проверка лек автомобил "Ситроен" на ул. "Иван Андонов". Тестът с дрегер на 38-годишния мъж зад волана отчел над 2,5 промила.

В сутрешните часове на деня в Районното в Раковски пък попаднала 32-годишна жена, заловена да управлява лек автомобил "Дайхатсу" след употреба на наркотични вещества. Срещу двамата извършители са образувани бързи производства.