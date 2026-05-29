Омбудсманът: Региони продължават да са изправени пред тежки водни кризи и режими

Гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи. Това посочва националният омбудсман Велислава Делчева в становище до председателя на временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов и до членовете на комисията. Позицията е във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Тя посочва Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област, съобщиха от пресцентъра на институцията на обществения защитник.

В позицията Делчева обръща внимание на необходимостта от защита на правата на потребителите на ВиК услуги, от справедливо ценообразуване, от ефективен контрол върху ВиК операторите и от незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Тя подчертава, че препоръките се основават на анализ на жалбите, които постъпват в институцията, и на анализ на данни за състоянието на ВиК сектора.

„Подобрение и намаляване на общите загуби от 2020 г. до момента не се регистрира, но трайно увеличение на цените има – за 2026 г. спрямо 2020 г. средното увеличение за страната е над 72%. Тук логично възниква въпросът – защо няма ефект от инвестициите, които видно от Годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране общо за страната са над 532 млн. лева", пише Велислава Делчева.

Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВиК услуги на цена, обвързана с начина на доставяне – гравитачно, помпажно или смесено. Целта е потребителите да не заплащат необосновано завишени разходи, се казва в становището.

Омбудсманът настоява за въвеждането на механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на нормативните изисквания за качество, защото има много жалби от граждани, които са принудени да плащат пълна цена за вода, забранена от регионалните здравни инспекции за питейни нужди.

Велислава Делчева акцентира и върху необходимостта от въвеждане на санкции и принудителни административни мерки спрямо ВиК операторите при неизпълнение на задълженията им по общите условия. Тя подкрепя засилването на на контролните функции на КЕВР, но предупреждава, че без ефективни мерки, защитата на потребителите ще остане формална.

Поставен е и проблемът с двойното заплащане за дистанционно отчитане на водомерите – такси едновременно към топлинни счетоводители за предоставяне на данни към ВиК операторите и разходи за отчетност, включени в цената на ВиК услугите.

Настоява се и за изготвянето на цялостен правен, икономически, социален и технически анализ на изпълнението на Стратегията за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014 – 2023 г., за да бъде оценена ефективността на предприетите мерки, резултатите от единната цена на водата и изпълнението на показателите за качество.

В десет населени места в Ямболско днес ще бъде спряна водата заради отстраняване на авария, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) – Ямбол, допълва БТА .