Милко Багдасаров е разпитван от полицията за проект за близо 3 млн. лева

Бившият директор на най-голямото училище в Кърджали – СУ „П. Р. Славейков", който е и областен лидер на БСП Милко Багдасаров, е бил разпитван от полицията в четвъртък вечерта. Повод за разпита е проект, спечелен от училището когато е бил негов директор.

По проекта е трябвало да бъде изградена масивна постройка към съществуващата училищна сграда. Стойността му е 2 909 059,06 лева с ДДС, а изпълнението на обществената поръчка е било възложено през лятото на 2024 година на дружество от Стара Загора.

При полицейската проверка е установено, че към изпълнителя са били извършвани плащания без правно основание. Според първоначалната информация сумата надхвърля 800 000 лева, а строителните дейности са били замразени.

"Имам най-голям интерес случая да се разнищи и истината да излезе на яве. По мой адрес се изговориха много неверни неща", заяви Милко Багдасаров. Според него парите са преведени на фирмата-изпълнител като аванс, което е нормална практика. Багдасаров е категоричен, че по проекта се е работило усилено, като за 4 месеца са били изкопани над 1000 тона скална маса.

"През месец май миналата година помолих изпълнителя да преустанови дейностите заради матурите и той се съобрази с искането ми", посочи Багдасаров, който беше пенсиониран през лятото на 2025 година.

Багдасаров е бил докаран от полицията в Кърджали от Стара Загора, където е бил на ученически турнир. По думите му разпитът е продължил 35 минути, а той е бил последния разпитван по случая. Лидерът на БСП определи привикването му за разпит като чисто политически ход, чиято цел е била да се върже със случилото се в същия ден с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. В четвъртък преди обяд той също беше отведен с полицаи в сградата на ОД на МВР за разпит.