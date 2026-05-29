Теменужка Петкова: Свръхдефицитът касае 2026 г., Радев да не си служи с лъжи

Призовавам премиерът Румен Радев да не си служи с лъжи и неверни интерпретации на факти и данни. Проблемът с процедурата за свърхдефицит не касае 2025, а 2026 г.

Това каза бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова в кулоарите на парламента.

"Това не е случайно: не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета, поради което Министерството на финансите не можеше да предостави т.нар. доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство направи в последствие бяха в много сериозни размери и това доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 г.", обясни бившият финансов министър.

"За 2025 г. данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат, дефицитът е 3,5%. България, заедно с още 15 държави-членки на ЕС ползва дерогацията за увеличените разходи за отбрана. Прилагайки тази дерогация за 2025 г. България ще спази изискванията на Маастрихтските критерии за дефицит от 3%, така че не е хубаво премиера Радев да започва своя път в изпълнителната власт с неверни интерпретации и откровени лъжи", категорична бе Петкова. "Що се отнася до неговите твърдения, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната, това категорично не е вярно. Още повече на фона на поздравленията, които вчера Радев прие от Урсула фон дер Лайен за членството на България в еврозоната и тази изключително важна стратегическа стъпка за страната. Както е известно добре, данните, с които влязохме в еврозоната са на база анализ и проверка на изпълнението на бюджета за 2024 г. Всички тези данни се проверяват от Евростат и НСИ, няма как да има манипулация на тези данни", заяви тя.

"Изборите минаха на 19-и април, те вече управляват. Тази мантра се използваше по време на предизборната кампания, но вече идва време за реални действия и управления. Не е хубаво премиерът Радев да оправдава очевидно свои бъдещи действия, свързани с бюджета за 2026 г., с тегленето на нов дълг, със справянето с разходите в бюджета, със стари въпроси, които на практика не създават никакъв проблем", каза още Петкова. И заяви, че от ГЕРБ с нетърпение очакват внасянето на проектобюджета за 2026 г., защото всичко, което може да се случи с публичните финанси е в ръцете на изпълнителната власт.

"Нека да видим какво могат да направят. В кампанията заявиха, че знаят, могат и ще се справят. Очакваме с нетърпение това да се случи. А що се отнася до твърдението му, че са иззети данъци от банки и дружества - това е възможност, която законът предвижда и банките са се възползвали от нея. По отношение на авансовия дивидент от дружествата - това е практика, наложена от 2023 г., от колегата, който беше служебен министър на финансите в първото правителство на г-н Радев от май 2021 г.", каза още депутатката от ГЕРБ.

"Европейската комисия, съгласно правилата, е длъжна да поиска обяснение от всяка държава, която надвишава допустимия дефицит, дори да е 3,1%. Тя е длъжна да поиска обяснение на какво се дължи това. В рамките на тези обяснения, съм сигурна, че колегите от финансовото министерство ще предоставят цялата информация за военните разходи и дерогацията, която България ползва. На база на нея дефицитът ще бъде в рамките на 3%", допълни Петкова.

"Готови сме, ще успеем". С този анонс "Прогресивна България" спечели доверието на 1,44 млн. души в България, които се довериха, че Румен Радев и неговата организация знаят и могат да управляват държавата. Уверявам ги, че ако имат смелостта да предложат мерки, които да решат структурния проблем с дефицита от 2021 г. насам, откакто легитимира хора, които по-късно сам нарече шарлатани, нашите 39 депутати и неговите 131, са 170 народни представители, които могат да подкрепят всяка смислена политика, предложена от правителството", каза и Владислав Горанов.

"Мониторингът ще е на база на всички данни, с които държавата разполага на базата на фискалното изпълнение. Бюджет 2026 все още не е приет. Правителството, назначено от Илияна Йотова (служебното на Андрей Гюров - б.р.) харчеше до последно бодро до последния си ден. И сегашният зам.-кмет на София по финансите (Георги Клисурски - б.р.), си позволи като министър в последния ден да раздава пари от несъществуващ бюджет, но това е история. Това, което стои пред нас е очакването правителството да предложи проект за бюджет за 2026, живот и здраве и за 2027 г.", каза още Горанов.

"39 от ГЕРБ и 131 депутати от ПБ могат да подкрепят всичко смислено, стига някой да има смелостта и куража да го предложи", категоричен бе той. "Мисля, че г-н Радев сега ще поеме отговорност за действията си от 2021 г., когато легитимира тези хора (Асен Василев - б.р) в политиката", допълни той.

"Свръхдефицитът се отчита на база годишното изпълнение на бюджета. За 2025 г. то е 3,5%, което е в рамките на правилата, заради дерогацията за военните разходи. За 2026 г. нямаме отчетен дефицит, защото тя е почти преполовена, но има още половин година. Ако сега анонсите на правителството е, че няма да се справят, възможна е легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки, които да отговарят на анонсите им от предизборната кампания - че ще нормализират фиска и няма да пипат данъците. Ние ще подкрепим всяко действие в тази посока, колкото и да е непопулярно. Затова казвам, че има 170 депутати, които могат да приемат всички", каза още Горанов.