Спряха над 11 000 кутии контрабандни цигари на „Дунав мост 2" при Видин

Опит за контрабанда на цигари без бандерол през граничния преход „Дунав мост 2" при Видин – Калафат е осуетен от митничарите, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

На 22 май митнически служители са локализирали товарна композиция с турски регистрационни номера преди напускането на страната в посока Румъния през „Дунав мост 2". Влекачът с полуремаркето е бил насочен за щателна митническа проверка в Митническо бюро – Видин.

Според придружаващите документи превозваната стока е била декларирана като алуминиеви профили и мебели. При извършената инспекция обаче митническите служители открили укрита акцизна стока – цигари без български бандерол.

В присъствието на разследващ митнически инспектор са преброени 11 090 кутии (221 800 къса) цигари от три различни марки с надписи на турски език. Общата стойност на откритата стока е 43 591 евро.

Водачът на превозното средство – турският гражданин А.Ч., е привлечен като обвиняем за опит за пренасяне през границата на страната на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митническите органи.

По искане на Окръжната прокуратура във Видин съдът е наложил на обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража". Разследването по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на видинската прокуратура.

В края на април митнически служители иззеха 4000 кутии цигари и 50 пакета тютюн за пушене с валиден български акцизен бандерол при проверка на товарен автомобил с българска регистрация, напускащ страната през „Дунав мост 2". По документи камионът е превозвал хранителни стоки, предназначени за Германия и Нидерландия, припомня БТА.