Радев: Спечеленият от Никола Веселинов конкурс в САЩ е огромен успех за България

СНИМКА: Прессекретариат на президентството

Спечеленият от Никола Веселинов конкурс "Млад учен" в САЩ е не само признание за неговите знания и труд, но и огромен успех за България. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов и научния му ръководител Мирослав Маринов. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Румен Радев изрази надежда, че този пореден значим успех на български ученик в областта на математиката ще стимулира повече млади хора у нас да последват неговия пример. Никола Веселинов подчерта от своя страна значението на системната научна дейност, която води до успеха.

Мирослав Маринов отбеляза значението на дейността на Ученическия институт по математика и информатика за развитието на потенциала на българските ученици и подчерта значението на неговото партньорство с Министерския съвет и отговорните институции.

