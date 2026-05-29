Постоянен арест за дилър, крил 316 грама кокаин в дома си във Варна

Съд Снимка: Pixabay

Апелативният съд във Варна потвърди определение на Окръжния съд в града и остави в ареста 58-годишен мъж, който е обвинен в държане с цел разпространение на наркотични вещества, извършено в условията на продължавано престъпление. Това съобщиха днес от пресслужбата на съда.

От дома на задържания са иззети близо 316 грама кокаин. Мъжът вече е осъждан за подобно престъпление.

Според прокуратурата има множество доказателства, обосноваващи подозрението, че обвиняемият е извършил престъплението – свидетелски показания, иззето голямо количество кокаин и вещи, свързани с разпространението му, включително везни със следи от субстанцията, както и приготвени множество дози, пакетчета и разфасовки.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

В края на март Апелативният съд във Варна потвърди взетата от Окръжния съд в града мярка „задържане под стража" за двама обвинени в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

