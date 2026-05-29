От 1 до 12 юни продължават наземните обработки срещу кърлежи

В периода от 1 юни до 12 юни в Русе ще продължи наземното третиране срещу кърлежи в Русе. Дейностите ще се извършват в делничните дни в ранните часове между 6:00 и 7:30 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Обработките ще се осъществят от специалисти на фирма „Санси" ООД под наблюдението на експерти от дирекция „Екология и зелена градска среда". Ще бъде използван препаратът Айкън 10 КС, който е в ниска концентрация и не представлява риск за хора и животни. Въпреки това гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа като превантивна мярка.

При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден.

