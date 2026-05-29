Пенчо Милков поздрави участници от Русе в ултра трейл маратона „Трансилвания 100 км“

Пенчо Милков се срещна с част от русенските участници в международното състезание „Трансилвания 100 км" – д-р Христо Метев, Валентин Цветков, Николай Боляров и Веселина Иванова, които достойно представиха града в едно от най-тежките ултра трейл състезания на Балканите. Кметът отправи своите поздравления към тях за волята, постоянството и личния пример, който дават на младите хора и на всички русенци. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Постоянството в спорта и стремежът човек непрекъснато да се усъвършенства и да дава най-доброто от себе си са истински пример за подражание. Искам вашата активност и отношение към спорта да достигнат до повече хора и да ги вдъхновят да превърнат движението и тренировките в част от ежедневието си. Спортът носи енергия, добро настроение и прави хората по-уверени, по-продуктивни и по-добри както в професионалния, така и в личния им живот", заяви Милков.

По време на срещата състезателите разказаха за предизвикателствата по трасето, подготовката и емоциите от участието си в надпреварата. Те споделиха, че подобни състезания са изпитание не само за физическата издръжливост, но и за психиката, характера и способността човек да преодолява собствените си граници. Според тях именно дисциплината, постоянството и подкрепата между участниците превръщат ултра маратона в незабравимо преживяване. Русенските състезатели подчертаха, че въпреки тежките атмосферни условия и трудния терен, чувството да финишират и да представят града ни на международната сцена е било изключително мотивиращо.

Участниците благодариха за подкрепата и споделиха, че все повече русенци се насочват към активния начин на живот, като общността на любителите на ултра дистанциите в града продължава да се разраства.

„Трансилвания 100 км" е международен ултра трейл маратон, който се провежда в района на планината Бучеджи в Румъния и събира състезатели от десетки държави. Надпреварата преминава по високопланински трасета, горски пътеки и алпийски участъци, а стартът и финалът са край замъка Бран. Състезанието е известно с голямата си денивелация, тежките условия и високото ниво на физическа и психическа подготовка, което изисква от участниците.