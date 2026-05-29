На 2 юни ще се третира срещу комари в Русе

На 2 юни, вторник, ще се извършат наземни третирания срещу комари в Русе в часовия диапазон от 20:30 до 00:00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

При обработките ще се използват препаратите „Фовал" и „Цитрол", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на дезинсекция включва използването на агрегати, които разпръскват както топъл аерозол за димна обработка, така и студен аерозол, който е под формата на микроскопични капки и е почти невидим.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ работен ден.

