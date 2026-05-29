Мирчев: Радев и "Прогресивна България" дойдоха с я...

Туризмът в Добричко все още е "гладен" за кадри, търсят 245 за работа

Дияна Райнова

В бюрата по труда от област Добрич заявени 454 работни места на първичния пазар на труда през април, съобщават от дирекция „Бюро по труда" /ДБТ/ в Добрич. Най- голямо търсене на кадри се наблюдава в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, където са обявени 245 свободни работни места. Данните потвърждават активния сезонен характер на заетостта и повишената необходимост от обслужващ персонал в туристическия сектор. Следват секторите „Селско стопанство" - 45 работни места, и „Преработващата промишленост" - 42 работни места, което показва устойчиво търсене на работна сила, както в производствените дейности, така и в сезонната селскостопанска дейност. В сферата на търговията са обявени 40 свободни позиции, като потребността е основно от продавачи, касиери и обслужващ персонал. В сектор „Държавното управление" са заявени 24 работни места, а във финансови-застрахователни дейности- 22 работни места.По-ограничен остава броят на свободните работни места в транспорта – 11 и строителството – 10, в сферата на образованието са обявени 6 позиции. Най-нисък е броят на заявени позиции за работа в хуманното здравеопазване и други дейности.Р азпределението на свободните работни места показва ясно изразена концентрация на търсенето в секторите, свързани с туризма, обслужването и сезонната заетост, което е характерно за периода и икономическата активност в региона.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е 3232, с 480 лица по-малко спрямо март (3712). В сравнение с април 2025 г. (4,67%) се отчита увеличение с 0,69 процентни пункта в равнището на безработица. В град Добрич регистрираните безработни през месец април са 931, със 189 лица по-малко спрямо предходния месец (1120). Равнището на безработица в града е 2,82%, като се отчита намаление спрямо предходния месец с 0,57%. Равнището на безработица в региона, обслужван от ДБТ-Добрич, /общините Добрич, Добричка, Балчик и Крушари/ през април е 3,39%. Броя на безработните е 1547. В сравнение с април 2025 г. (2,97%) се отчита увеличение с 0,42 процентни пункта в равнището на безработица.

