Над 33 000 лекарства за полова мощ хванаха на "Капитан Андреево"

Над 33 000 лекарствени продукта за полова мощ, 200 литра препарати за растителна защита и 3936 флакона репеленти против насекоми задържаха митническите служители на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" при проверки на два микробуса, влизащи от Турция в България, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция „Митници" в Свиленград.

Шофьор на микробус с хасковска регистрация декларирал пред митническите служители, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми – 3936 флакона с лого на известна търговска марка. Флаконите са задържани поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост.

В хода на проверката в товарното помещение, освен декларираната стока, са открити кашони с 20 бутилки по 10 литра – общо 200 литра различни препарати за растителна защита. В други два кашона са открити блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукти за повишаване на мъжката потентност.

При друг случай е извършена митническа проверка на микробус с кърджалийска регистрация. В багажното отделение са открити недекларирани 2686 лекарствени продукта – стимуланти за полова мощ, в различни опаковки: кутии, сашета, блистери, шишенца и спрейове.

Според личните обяснения на шофьора – турски гражданин, кашоните с лекарствени средства за повишаване на либидото били натоварени в Истанбул, за да бъдат пренесени до България. Контрабандните стоки с обща пазарна стойност 130 466,40 евро са задържани, а по случаите са образувани досъдебни производства, допълват от митницата.

Последният осуетен опит за контрабанда на продукти, свързани със здраве и красота през „Капитан Андреево", бе на 21 април, когато у шофьор на товарен микробус бяха 119 шишенца с използвания в козметиката ботулинов токсин, припомня БТА.