КУБ Корпорация: Община Варна ни е издала документи и години събираше данъци за имотите в Баба Алино, защо сега ги оспорва

Имотите ни не са горски фонд, те са в Общия устройствен план на Варна от 2015 г., ПУП само го прилага, твърдят от фирмата

КУБ Корпорация излезе с официална позиция по скандала около строителството в местността Баба Алино край Варна, като настоя спорът да бъде разглеждан въз основа на документи, административни актове и законови процедури, а не чрез политически интерпретации и медийни внушения.

От компанията заявяват, че няма да водят публичен спор през медиите, а ще представят всички относими документи по установения от закона ред. Тя отмени обявената за по-рано днес пресконференция.

„Настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди", посочват от дружеството.

Инвеститорът защитава проекта Forest Club

Според КУБ Корпорация проектът Forest Club е част от дългосрочната инвестиционна стратегия на компанията във Варна и региона.

От дружеството подчертават, че са вложени значителни средства, разкрити са работни места както за български, така и за украински граждани, включително за хора, потърсили убежище в България след началото на войната в Украйна.

Компанията посочва още, че е член на Камарата на строителите във Варна и притежава лиценз от най-висок клас за строителна дейност.

Особено място в позицията заема спорът около статута на земите и твърденията за строителство в горски фонд.

От КУБ заявяват, че при придобиването на имотите те вече са имали изградена административна история и действащи устройствени планове.

Според компанията Общият устройствен план на Варна е одобрен още през 2015 г. – години преди инвеститорът да започне дейност в България – и е предвиждал съответните устройствени зони.

„С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетият Общ устройствен план", посочват от дружеството.

Оттам поставят и въпроса защо сега се оспорват документи, които са били издадени именно от общинската администрация.

Компанията твърди, че години наред Община Варна е приемала и обработвала същите документи, въз основа на които са били начислявани данък сгради, такса смет и местни данъци при придобиване на имотите.

„Настояваме да бъде отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с

невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от Общината; те са автентични. Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега

твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската

администрация документ", заявяват от КУБ.

От дружеството определят подобни твърдения като „безпочвени и абсурдни".

КУБ Корпорация категорично отхвърля и обвиненията за незаконна сеч в района.

Според позицията им голяма част от проблемите са резултат от действия на външни лица, които са навлизали нерегламентирано в имотите.

От компанията обясняват, че изграждането на ограда около терена не е било опит за укриване на дейности, а мярка за сигурност и контрол на достъпа.

„Ограждането беше предприето след предписание и в съгласуване с компетентните органи", посочват от дружеството.

В заключение КУБ Корпорация заявява, че няма да приеме твърдения, които според нея уронват доброто име на компанията и внушават престъпно поведение.

От дружеството обявяват, че остават отворени за диалог, но само ако той се води на базата на документи и факти.

Позицията идва на фона на няколко досъдебни производства, образувани от прокуратурата по случая „Баба Алино", включително за използване на неистински документи, неверни декларации, незаконна сеч и евентуално бездействие на длъжностни лица.