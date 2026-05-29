Асен Василев: При приемането на бюджет 2025 предупредихме, че дефицитът няма да бъде изпълнен

Още, когато се приемаше бюджет 2025, предупредихме, че този дефицит няма да бъде изпълнен и ще създаде проблеми. Тогава не бяхме чути. Когато се внесе този за 2026 г. и отново предупредихме, бяхме чути не от управляващите, а от площада. Предупрежденията бяха отправени не само от нас и виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета "Желязков" и ГЕРБ.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента, след като премиерът Румен Радев заяви на заседанието на правителството, че Европейската комисия ще започне процедура по свръхдефицит срещу България.

"Да припомня, че през февруари 2025 г., когато се приемаше бюджета за 2025 г., лично аз казах от трибуната на Народното събрание, че "бюджетът е разписан при очакван ръст на БВП от 2,8% и средна годишна инфлация от 2,4%. При такава инфлация и икономически растеж може да се очаква ръст на данъчните приходи не повече от 12%,а в бюджета са заложени 30%. При така заложените приходи със сигурност дефицитът от 3% няма да бъде изпълнен. Бюджетът е направен, за да не влезем в еврозоната и да свали правителството". Втората част се случи, в еврозоната влязохме. А влязохме, защото в доклада се гледа дефицита за 2024 г., който Евростат сертифицира, че наистина е 3%", каза Василев.

Той бе категоричен, че изходът от сегашната ситуация не е тегленето на нов дълг, а новият бюджет да бъде приет с реалистични параметри при 3% дефицит. Така и процедурата за свръхдефицит ще бъде прекратена и няма да има последствия за България, обясни бившият финансов министър.

"Трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, както и реалистични разходи. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025. То не е толкова сложно. Дълго време ни упрекваха, че сме неможачи, но 2022, 2023 и 2024 г. дефицитът беше 3%, сертифициран от Евростат, и нямаше никакви проблеми. 2025 г. дойдоха можачите от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, и издъниха нещата", заяви Василев.

Той каза, че по неговото време като финансов министър са били изтеглени 16 млрд. лв. като кредити, а ръстът на БВП е бил 64 млрд.

"Тоест за 1 лв. кредит има ръст в производството на стоки и услуги от 4 лв. В бюджет 2025 бяха заложени кредити за почти 20 млрд. лв., срещу които имаше заложен ръст на БВП от 19 млрд. Бюджет 2026 щеше да бъде същия като този за 2025 г., и пак да се издънят нещата, че даже и по-лошо", каза още Василев.

"Ако имате 20% ръст на приходите спокойно можете да направите бюджет с 3% дефицит. Въпросът е тези допълнителни 20% да бъдат така разпределени, че да не обеднеят хората, да не се удари бизнеса и да не им се бръкне в джоба. Но това е въпрос на политически приоритети, а не на невъзможности", категоричен бе той.

"Другото, за което предупредихме миналата година, е, че авансово вземане на данък от банките няма да бъде признато като приход за 2025 г., а за 2026 г., защото Евростат си има правила как се третира приходът. Трябва да има компетентно управление на финансите", допълни лидерът на ПП.

"Когато няма бюджет за 2026 г., може да продължи да работи Бюджет 2025 г., за да има нормални плащания в държавата, но това не увеличава разходите. Удължителният закон в момента играе спирачка срещу вдигането на разходите", каза още Василев.

"Когато излезе бюджетът, ще му направим разбор и се надяваме предложенията ни да бъдат чути, за да не стигаме втори път до такава ситуация", допълни той.