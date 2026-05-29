Задържаха насилник, удрял жена си в село Ружица

Мъж на 49 години от село Ружица е задържан за упражнено домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 16:30 часа вчера 47-годишна жена от Шумен е подала сигнал в полицейското управление в града, че мъжът, с когото живее на семейни начала, й е нанесъл удари по тялото. Той е установен малко по-късно от полицаи и е задържан за срок до 24 часа.

Жената е с лека телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи задържаха преди дни мъж, отправил закани за физическа саморазправа към майка си в частен дом в с. Цани Гинчево, Шуменско. На територията на Районното полицейско управление в Шумен се отчитат 18 процента ръст на регистрираните случаи на домашно насилие през миналата година – 81, спрямо 66 за 2024 г., посочва БТА.