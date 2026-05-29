НСИ: 27% от децата у нас са били в риск от бедност през 2025 г.

Двадесет и седем на сто от децата са изложени на риск от бедност, а 26,7 на сто изпитват материални лишения, сочат данни от публикацията на Националния статистически институт (НСИ) „Децата в България" за 2025 година.

Изданието е част от утвърдена практика на НСИ в партньорство с УНИЦЕФ България по повод Деня на детето – 1 юни, съобщиха от НСИ. Съвместната инициатива има за цел да предоставя надеждна и систематизирана информация за състоянието и развитието на децата в страната, като насърчава използването на данни за формулиране на ефективни политики за подобряване на благосъстоянието и гарантиране на правата на всяко дете, посочва БТА.

„Децата в България" обхваща основни демографски, социално-икономически, образователни и здравни показатели, както и данни за материалното благосъстояние и рисковете от социално изключване сред децата. Чрез него се цели по-добро разбиране на реалната ситуация на децата в България и подкрепа на усилията за устойчиво развитие и равен достъп до услуги и възможности.

Към края на 2025 г. децата до 17 години в страната са 1,09 млн., или 17 на сто от населението, като преобладаващата част (75,3 на сто) живеят в градовете, показват данните на НСИ. През годината продължава тенденцията на намаляване на раждаемостта – родените деца са 50 496, което е с 6 на сто по-малко спрямо предходната година. В същото време детската смъртност намалява в дългосрочен план и достига 4,6 промила при 6,6 промила през 2015 година. В системата на образованието са обхванати 215 400 деца в предучилищна възраст (обхват 89,7 на сто) и 712 300 ученици, като обхватът намалява с повишаване на образователния етап – от 93,3 на сто в началния до 84,1 на сто в гимназиалния етап.

Данните показват устойчиво подобрение в доходите на домакинствата с деца, но същевременно се запазват съществени социално-икономически предизвикателства, изтъкват от НСИ. През 2025 г. 27 на сто от децата са изложени на риск от бедност, а 26,7 на сто изпитват материални лишения.

„Достоверната и навременна статистическа информация е изключително важна за функционирането на едно общество. А настоящата публикация обобщава данните, свързани с децата в България, които НСИ събира и предоставя. Тя е резултат от партньорството, което имаме с УНИЦЕФ, и много полезно помагало за ползвателите на тези данни", отбеляза доц. д-р Атанас Атанасов, председател на НСИ, цитиран в пресъобщението.

„Благодарим на НСИ за дългогодишното партньорство и подкрепа на нашата работа за децата. Ефективното прилагане на Конвенцията за правата на детето разчита на институционализирани системи за мониторинг, които да събират, координират и използват данните за състоянието на децата и за реализацията на техните права. Данните в тази вече традиционна публикация отново подчертават необходимостта от интегрирани политики, насочени към намаляване на неравенствата и подобряване на достъпа до качествено образование, здравеопазване и социални услуги за всяко дете", заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Националният статистически институт и УНИЦЕФ България си сътрудничат и при разработването на тематични аналитични доклади, насочени към ключови аспекти от благосъстоянието на децата, напомнят от НСИ. Партньорството включва и участие в регионалната инициатива TransMonEE (Transformative Monitoring for Enhanced Equity) – система на УНИЦЕФ за наблюдение на правата и благосъстоянието на децата в страните от Европа и Централна Азия. Чрез нея се събира, хармонизира и анализира информация от националните статистически институции с цел подобряване на наличността, съпоставимостта и детайлността на данните за децата. Регионалната база данни обхваща над 900 индикатора в различни области – включително здраве, образование, социална закрила и условия на живот – и позволява проследяване на тенденциите и сравнителен анализ между държавите.