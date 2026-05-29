Омбудсманът против 10% орязване на бюджета на психиатричните болници

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и до заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, в която настоява да не бъде намаляван фонд „Издръжка" на държавните психиатрични болници при изготвянето на бюджета за 2026 г.

Повод за позицията на омбудсмана е сигнал от Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници в България във връзка с указанията на Министерството на здравеопазването за изготвяне на проектобюджет за 2026 г., който да не надвишава 90% от общото ниво на разходите по бюджета за 2025 г.

Според информацията, това на практика означава 10% намаление на бюджета на държавните психиатрични болници, при положение че средствата за издръжка и към момента са крайно недостатъчни.

В писмото си омбудсманът подчертава, че един храноден за 2025 г. в държавните психиатрични болници средно е не повече от 2.05 евро (4 лв.) на ден, а лекарстводенът е не повече от 1.02 евро (2 лв.) на ден. Същите суми в момента са заложени за 2026 г., тъй като бюджетът не е променен. В същото време по данни на Националния статистически институт инфлацията към днешна дата, в сравнение с миналата година, е 7%.

„Стойността на лечението на един пациент в държавните психиатрични болници включва медикаменти, храна, ток, вода, отопление, текущи ремонти, консултации с други лечебни заведения (тъй като психично болните имат и соматични заболявания), материали за трудова терапия, арттерапия, постелъчен инвентар, понякога дрехи и обувки, санитарни материали и други допълнителни разходи", посочва Делчева.

По данните на държавните психиатрични болници, средният разход на ден, е не повече от 10.23 евро (20 лв.), като в него влиза цялата издръжка на един пациент.

Велислава Делчева предупреждава, че единственият възможен резултат от ограничаването на средствата ще бъде намаляване на леглата или отказ от прием на пациенти поради липса на финансов ресурс. Тя обръща внимание и на факта, че държавните психиатрични болници разчитат единствено на финансиране от държавния бюджет и не разполагат с други източници на приходи.

В позицията си омбудсманът припомня и разпоредбата на чл. 146, ал. 2 от Закона за здравето, според която всяко лице с психично разстройство има право на лечение и грижи при условия, равни с тези на пациентите с други заболявания.

„За мен като омбудсман и в качеството ми на Национален превантивен механизъм е абсолютно недопустимо да се намалява фонд „Издръжка" на държавните психиатрични болници, с което се застрашава живота и здравето и се нарушава правото на психично болните лица да получат качествена и навременна медицинска грижа", заявява Велислава Делчева.

Тя подчертава още, че в продължение на 14 години една от основните препоръки на институцията към здравното министерство е именно увеличаване на средствата за издръжка на държавните психиатрични болници.

В заключение омбудсманът призовава Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите да преразгледат предложените параметри на бюджета и да гарантират необходимото финансиране за държавните психиатрични болници с оглед защитата на живота, здравето и достойнството на пациентите.