Полицията със среднощна акция в офисите на КУБ, арестуваха близки до собственика (Снимки)

Разследването на скандалното строителство в местността Баба Алино край Варна навлезе в нов етап, след като служители на Областната дирекция на МВР във Варна извършиха мащабни претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на „Корпорация КУБ".

Процесуално-следствените действия са продължили през цялата нощ в рамките на образуваното досъдебно производство за незаконното строителство в района, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

По информация на разследващите са иззети множество документи, свързани с дейността на дружеството и негови свързани фирми.

Конфискувани са също компютърна техника, мобилни телефони и други носители на информация, които предстои да бъдат анализирани.

В хода на акцията за срок до 24 часа са задържани трима души – помощник на собственика на корпорацията, юрист на дружеството и негов счетоводител.

Обиските са приключили тази сутрин около 4:00 часа.

До момента от полицията и прокуратурата не съобщават дали са повдигнати обвинения на задържаните лица. Очаква се иззетите документи и електронни устройства да бъдат подложени на експертизи в рамките на разследването.

Случаят „Баба Алино" предизвика широк обществен отзвук, след като проверки на държавни институции установиха десетки сгради без строителни книжа в местността край Варна.

По казуса вече се водят няколко досъдебни производства, включително за използване на неистински документи, неверни декларации, незаконна сеч и евентуално бездействие на длъжностни лица.

Последната полицейска акция е първата, при която разследването пряко достига до лица, работещи за инвеститора по спорния проект. Очаква се през следващите дни прокуратурата да даде повече информация за резултатите от извършените претърсвания и за следващите действия по делото.