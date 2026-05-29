ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирчев: Радев и "Прогресивна България" дойдоха с я...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22939764 www.24chasa.bg

МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски въоръжен дрон

1236
Външно министерство

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс".

Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното министерство.

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс. Дронът е ударил жилищна сграда в града, като според румънската радиостанция Pro Lider FM сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания, припомня БТА.

Външно министерство

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание