МВнР: България категорично осъжда инцидента в Галац, причинен от руски въоръжен дрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България категорично осъжда инцидента, станал рано тази сутрин в Галац, Румъния, причинен от руски въоръжен дрон. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа „Екс".

Подобни безотговорни действия, които застрашават европейската сигурност, са недопустими. България изразява пълната си солидарност с Румъния, допълват от външното министерство.

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс. Дронът е ударил жилищна сграда в града, като според румънската радиостанция Pro Lider FM сградата, където е паднал дронът, е претърпяла сериозни щети, а двама души са получили леки наранявания, припомня БТА.