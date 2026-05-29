Шишков: Незаконното строителство се премахва. Шефът на кадастъра във Варна е уволнен

Незаконното строителство се премахва. В това беше категоричен регионалният министър Иван Шишков относно случая с незаконно построения град във Варна в местността Баба Алино.

Това е незаконно строителство в мащаби, които не съм си представял, че мога да установя. В средата на 2023 г. е издадено удостоверение за търпимост за сгради, които не са построени, от главния архитект на район "Приморски". От всички документи е ясно, че през 2019 г. ги няма тези сгради. Очевидно става въпрос за документална измама. Единственият замесен по случая е началникът на кадастъра във Варна, който доста услужливо ги е попълнил, но не е проверил снимките, че сградите ги е нямало. Нямало е и подробен устройствен план, което също се изисква. Сменяме шефът на кадастъра от днес. Вероятно и други органи ще се интересуват от него, обясни Шишков на брифинг след Министерския съвет.

Той добави, че контролът по строителството е от община Варна - и кметът на ГЕРБ, и настоящия кмет. Установихме, че има допуснат по изработване на подробен устройствен план през януари 2025 г. когато според кметът вече е имало сигнали за незаконно строителство - няма как да се допусне в такъв случай. Организирана слепота е строителството на това селище.

Пропуските са толкова ясни, че буквално блестят в очите. Ще има работа за полицията и прокуратурата, категоричен беше Шишков.

Той припомни, че срещу украинския инвеститор Олег Невзоров е имало преписки от ДАНС и е направен опит да бъдат прекратени - мащабът е много голям. Както и че Радев като президент тогава е имал съмнения за инвеститора, но все пак той е бил реабилитиран и върнат в държавата. "Най-малката част е, че имаме незаконно строителство. Голямото питане е кой го допусна и стоеше със широко отворени очи, били са страшно много очи. Случаят на Варна ще се превърне в емблема на корупцията", възмути се Шишков.