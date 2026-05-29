Мирчев: Радев и "Прогресивна България" дойдоха с ясна заявка за реформи в бюджета, да вземат мерки

Изненадани сме от новината, че Европейската комисия ще започне процедура по свръхдефицит срещу България, защото протестите през декември свалиха правителството точно затова: защото се крадеше много, липсваха реформи в бюджета и защото беше направен така, че да обслужва мрежите от фирми на ГЕРБ и ДПС.

Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

"Румен Радев и "Прогресивна България" дойдоха с много ясна заявка за реформи в бюджета, във финансовата политика и държавата. Очакването към "Прогресивна България" сега е да бъдат взети конкретни мерки. Да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%. Това, което Румен Радев днес ни казва изглежда като оправдание за това, че и тази година трябва да бъдем в 3% дефицит и ще теглим нов огромен дълг, вместо да има нужните реформи и да се стремим за балансиран бюджет в 4-годишната рамка, която така или иначе правителството трябва да предложи", заяви Мирчев.

"От "Демократична България" сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит: освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на МВР, държавните служители да започнат да си заплащат осигуровките както всички български граждани, реформа на цялата администрация в държавата, изграждане на електронна администрация, която да служи на бизнеса и на гражданите, преструктуриране на наличната раздута администрация", изреди Йордан Иванов от ДСБ.

"Не приемаме съждението, че България трябва да тегли още заеми. Най-малко заради честното отношение към всички граждани, които организираха данъчен бунт на ГЕРБ и ДПС, които искаха точно това - да се теглят заеми", каза още Иванов.