Енчо Керязов посети Национална спортна база „Спортпалас“ във Варна

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Националната спортна база „Спортпалас" във Варна, където се запозна на място със състоянието на спортния комплекс и условията за подготовка на състезателите.

Той бе запознат с необходимостта от ремонтни дейности и модернизация на базата, за да се подобрят условията за спорт и възстановяване, съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

„Спортпалас" е безценна база, която има важно значение за развитието на българския спорт и разполага с потенциал да се превърне в още по-добър център за подготовка на състезатели и провеждане на спортни лагери", каза министър Керязов. Той допълни, че ще изиска пълна отчетност относно изпълнените до момента дейности, усвояването на предоставените средства и степента на реализация на предвидените ремонтни и инвестиционни мерки, както и отчет за заетостта от спортните федерации.

Комплексът разполага със закрит и открит басейн, стадион, лекоатлетическа писта, многофункционални спортни зали, тенис кортове и възстановителна база за подготовка на спортисти.

Министър Керязов заяви, че Министерството на младежта и спорта ще търси възможности за поетапно обновяване на базата и подобряване на инфраструктурата, за да може спортистите ни да имат възможно най-добрите условия за подготовка.