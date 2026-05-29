ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирчев: Радев и "Прогресивна България" дойдоха с я...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22940177 www.24chasa.bg

Енчо Керязов посети Национална спортна база „Спортпалас“ във Варна

608
СНИМКИ: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Националната спортна база „Спортпалас" във Варна, където се запозна на място със състоянието на спортния комплекс и условията за подготовка на състезателите.

Той бе запознат с необходимостта от ремонтни дейности и модернизация на базата, за да се подобрят условията за спорт и възстановяване, съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта. 

„Спортпалас" е безценна база, която има важно значение за развитието на българския спорт и разполага с потенциал да се превърне в още по-добър център за подготовка на състезатели и провеждане на спортни лагери", каза министър Керязов. Той допълни, че ще изиска пълна отчетност относно изпълнените до момента дейности, усвояването на предоставените средства и степента на реализация на предвидените ремонтни и инвестиционни мерки, както и отчет за заетостта от спортните федерации.

Комплексът разполага със закрит и открит басейн, стадион, лекоатлетическа писта, многофункционални спортни зали, тенис кортове и възстановителна база за подготовка на спортисти.

Министър Керязов заяви, че Министерството на младежта и спорта ще търси възможности за поетапно обновяване на базата и подобряване на инфраструктурата, за да може спортистите ни да имат възможно най-добрите условия за подготовка.

СНИМКИ: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКИ: Пресцентър на министерството на младежта и спорта
СНИМКИ: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание