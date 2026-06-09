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Иновации и предприемачество в среда за сътрудничество и обмен на идеи

Икономически университет – Варна е първото висше икономическо училище в България със 106-годишна история, а днес студентите го определят като прогресивен, активен, предприемчив, сигурен и успешен.

Мисията му е да създаде трансформиращо образователно изживяване за студенти и докторанти; да стимулира среда за сътрудничество, отворена за свободен обмен на идеи, в която научните изследвания, творчеството, иновациите и предприемачеството да просперират, и да гарантира, че всички участници в процесите могат да разгърнат своя потенциал.

Високата му оценка (9,49 по десетстепенна скала) при институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е признание за качеството на обучението и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Той е единственият български университет със Знак за качество по програма „Европейски корпус за солидарност“ и е на второ място в страната сред държавните висши училища с най-висок среден успех на новоприетите студенти – отличен 5,51, според Рейтинговатасистема на висшитеучилища в България.

Икономически университет – Варна постигна отлична позиция в класацията HE Higher Education Ranking’2026, като с резултат 6996 точки (от максимум 10 000) се класира 105-и от 507 висши училища от цял свят. Най-високи постижения са отчетени в направленията „Учебен процес“; „Студентски успехи и дипломиране“ и „Изследователска дейност“. От включените отделни показатели с пълен актив от точки се открояват „Устойчивост и управление“; „Академична прозрачност“; „Управление на информацията“ и „Медийно присъствие“.

HE Higher EducationRanking е класация, която следи представянето на висшите училища според ключови 25 критерия и 138 показателя за ефективност (KPI), използвани от ЮНЕСКО, Международния валутен фонд и ООН. Те измерват качеството на висшето образование по света, достъпа до устойчиво образование, постигането на справедливост и равенство в учебния процес.

Икономически университет – Варна е първият български университет в престижната международна мрежа Dukenet, обединяваща държавни и частни висши училища от над 15 страни в Европа.

Той предлага обучение в 28 бакалавърски специалности в редовна форма, като по 6 от тях има и дистанционна форма. Специалностите са от 4 акредитирани професионални направления: „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“ и „Информатика и компютърни науки“. Обучението по 4 от тях в направление „Икономика“ се провежда на английски език и по 1 в направление „Туризъм“ – на руски.

Професионално направление 3.9 „Туризъм“ в ИУ – Варна получи програмна акредитация от НАОА с най-висока оценка от всички висши училища, обучаващи студенти в това професионално направление.

Студентите имат възможност да надградят образованието си в 31 магистърски и 16 докторски програми.

Колежът по туризъм към ИУ – Варна обучава в 2 специалности за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“ – „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ и „Мениджмънт на туризма и развлекателния бизнес“.

В университетската електронна платформа за сътрудничество с бизнеса UEBN, която подпомага кариерното развитие на студентите, са регистрирани над 15 000 активни потребители. Бизнес акселераторът UEVA подкрепя студентските стартиращи бизнеси и подпомага предприемаческия подход в обучението.

Обучаващите се в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ могат да се включат в програмата за мобилност „Еразъм +“. Висшето училище има над 300 партньори в чужбина – университети и бизнес организации.

ИУ – Варна разполага с изключително модерна материална база, която може да се посети и виртуално в сайта.

Срокове за подаване на кандидатстудентски документи, класиране и записване Подаване на документи Обявяване на резултати от класиране Потвърждаване и записване 22 юни – 08 юли 2026 г. 10 юли – първо класиране 13, 14, 15 и 16 юли – потвърждаване и записване 17 юли – второ класиране 20 и 21 юли – записване 27 юли – 15 септември 2026 г. Допълнителен прием за попълване на незаети места

ИУ – Варна провежда общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) във формат държавен зрелостен изпит по математика за общообразователна подготовка на 14 юни 2026 г. Регистрациятаза участие в него се прави единствено онлайн, чрез сайта на ИУ – Варна и се заплаща кандидатстудентска такса.

Оценката от ОКИМ, умножена с коефициент 3, може да се използва при формиране на бала за класиране при кандидатстване за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в ИУ – Варна.

Всички кандидат-студенти за специалности от професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които участват в класирането с резултати от държавен зрелостен изпит по математика или общ конкурсен изпит по математика, се класират по първа желана специалност до запълване на местата под условие. Съгласно Постановление на Министерския съвет № 21 от 29 януари 2026 г. не по-малко от 20% от приеманите за обучение студенти в професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ ще се приемат с резултата от ДЗИ по математика или общ конкурсен изпит по математика.