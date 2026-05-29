Русенските огнеборци събират малчуганите на празник в Парка на младежта

В Деня на детето Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе подготви специална изненада за най-малките жители на града. На 1 юни, понеделник, от 10:00 до 12:00 часа, в Парка на младежта – в района между Вазата и Дома на културата – огнеборците ще разположат специализиран пожарен автомобил. Малчуганите ще имат възможност да се качат в него, да разгледат отблизо оборудването и да докоснат инструментите, с които пожарникарите се борят с огъня и спасяват животи всеки ден. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Служителите на дирекцията ще обяснят за какво служи всяко устройство и как работи в реална ситуация. Те ще покажат и обяснят на достъпен език как работят уредите, с които разрязват автомобили при катастрофи или преодоляват препятствия, за да спасят хора или животни.

Кулминацията на събитието са вълнуващите водни демонстрации, организирани за децата. Пожарникарите ще покажат, а децата ще се опитат да боравят с маркучи и водни струи. Събитието е безплатно и отворено за всички деца и техните семейства. Тази инициатива е част от дългосрочната визия за популяризиране на спасителната дейност и превенцията сред подрастващите.