"Прогресивна България" пак отваря парламентарния правилник - ще замрази депутатските заплати

По-малко от 24 часа изкара без промени правилникът за работа на Народното събрание. След като текстовете по него бяха окончателно приети снощи малко след 20:30 часа, днес мнозинството от "Прогресивна България" обяви, че ще го отвори отново. Причината - депутатските заплати.

Председателят на парламентарната им група Петър Витанов даде специално изявление, за да оправдае "нещо, което тръгна в медиите - печатните и в интернет пространството". "Причината да не сме въвели това замразяване (на заплатите - б.р) е в това, че методологията, която предложиха от министерството на финансите дойде при нас след като изтече крайният срок за правене на предложения в правилника", обясни той защо депутатските възнаграждения и към момента би трябвало да се изчисляват по старите правила. И обяви - правилникът ще бъде отворен още днес, веднага след като мине гласуването по закона за антикорупционната комисия, който се гледа в пленарната зала в момента.

С приетите снощи промени мнозинството остави стария принцип за депутатските възнаграждения. Според него народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на 3 средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. Народните представители получават допълнителните възнаграждения за участия в комисии.

Витанов подчерта, че ще се съобразят с "общата концепция на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на заплатите на държавните служители". Той обаче не каза каква ще е новата формула - все още не бил прочел методологията, която се предлага. Логиката обаче е да се замразят заплатите.

На въпрос какви мерки ще бъдат предприети във връзка с анонсирания от премиера Румен Радев свръхдефицит Витанов каза, че вече предприемат такива. "Знаехме, че положението е тежко и драматично. Вече е официализирана. Това предполага задълбочен мониторинг и предписването на непопулярни мерки, каквито има в Румъния. Надявам се да не се стигне до там, а чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити", каза депутатът.

Витанов напомни, че в Румъния е имало намаление при социалните придобивки, увеличаване на данъци и намаляване на възнаграждения. "Ние сме полели ангажимент това да не го правим (промяна в данъците - б.р.). Ако има промяна в данъците, следващото нещо е да си тръгнем", каза шефът на парламентарната група на ПБ.